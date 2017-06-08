Граждане Молдовы не спешат ставить штамп в паспорте

Всё меньше граждан Молдовы стремятся поставить штамп в паспорте.

Так, в 2016 году в нашей стране, согласно информации Нацбюро статистики, было зарегистрировано 22 тысячи браков, что на 11% меньше, чем в 2015. При этом число разводов по суду в предыдущем году составило 10,6 тысяч, на 5,3% меньше, чем в 2015.

- Большинство мужчин, которые поженились в 2016 году, решились на этот шаг в возрасте от 25 до 29 лет (39,3%). Женщины стремятся сковать себя семейными узами немного раньше - с 20 до 24 лет (38,4%). При этом средний возраст вступления в первый брак составил 28,3 года для мужчин и 25,6 года для женщин, - гласит статистика.

В 2016 году из общего числа разводов почти треть из них произошли спустя 5 лет брака, еще около трети - спустя 10-14 лет. Средняя продолжительность брака, завершившаяся разводом, составила 11 лет.