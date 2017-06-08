Внимание водителям. В Приднестровье вступили в силу изменения в ПДД

Водители, которые намереваются совершить поездки на левый берег Днестра должны учитывать несколько изменений в Дорожный кодекс приднестровского региона, которые вступили в силу сегодня, 6 июня. Среди изменений содержится обязанность предъявления водительских прав по требованию патрульных инспекторов.

Ряд изменений касается и дорожных знаков. Таким образом, появились „Зеленая стрелка” и „Остановка запрещена”. В перекрестке со знаком „Зеленая стрелка”, например, на знак светофора запрещено, водители должны будут уступить дорогу другим транспортным средствам, если не намерены поворачивать. В случае если не создают помех в дорожном движении, они могут продолжить передвижение без остановки на перекрестке, передает kp.md.

Знак „Остановка запрещена” вблизи торговых точек позволяет водителям, обслуживающим эти подразделения, находятся в пределах его действия для разгрузки и погрузки товаров, однако, разрешение для остановки водители должны получить у Министерства внутренних дел Приднестровья.

Так же вводятся изменения, касающиеся ремней безопасности. Таким образом, с не пристёгнутым ремнем смогут ездить только инструкторы автошкол только в случае, если за рулем находится курсант. На территории населенных пунктов необязательно пристегивание ремней безопасности для инвалидов, а так же для сотрудников оперативных служб.

Кроме того, в часы пик, 07.00-09.00 и 16.30-18.30, водители микроавтобусов имеют право перевозить стоя только пять пассажиров.