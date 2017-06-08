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Экономика
Молдова ворвалась в Топ-3 самых дешевых стран для эмигрантов
08.06.2017

Наша республика заняла второе место в топе, составленном изданием The Telegraph.

Почетное второе место заняла Республика Молдова в рейтинге самых дешевых стран для эмиграции. Список составили на основании ряда параметров. В частности, оценивалась стоимость жилья, продуктов питания, выпивки в магазинах и ресторанах, одежды, проезда на такси, развлечений, интернета и услуг мобильной связи. Составители рейтинга также отметили, что в Молдове самая меньшая протяженность дорог по сравнению с другими странами, включенными в топ - она составляет 9 тысяч 532 километра. 

На первом месте оказалась Индия, на третьем, после Молдовы, Непал. Всего в список вошли 20 стран. 


 
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