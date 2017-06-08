Снижение тарифов на медицинские услуги опаздывает на месяц

Прошло два месяца после утверждения парламентом постановления, предусматривающего пересмотр тарифов на медико-санитарные услуги.

В проекте депутатов-коммунистов предусматривалось, что правительство даст ответ в течение 30 дней, однако этого так и не произошло.

Депутат от ПКРМ Оксана Доменти заявила для IPN, что правительство задерживает исполнение постановления парламента, и это не делает чести исполнительной власти. „До сих пор не было официальной реакции на наши обращения о внедрении этого решения. Я надеюсь, что правительство не саботирует законодательное решение”, - отметила депутат.

„Это решение не прихоть парламента, кстати, принятое единогласно парламентом, а было необходимостью, основанной на анализе и объективных факторах. Мы и все граждане ждут, чтобы правительство пришло с объективным анализом методики формирования тарифов, и решение о новых тарифах будет принято на основе объективных факторов, а не субъективных”, - сказала Оксана Доменти.

В Пресс-службе правительства сообщили для IPN, что проблема касается отраслевых политик, за которые отвечает Министерство здравоохранения, куда Агентство направило запрос в письменной форме. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Проект постановления, который предусматривает пересмотр тарифов на медико-санитарные услуги, был принят парламентом 6 апреля. В проекте отмечалось, что в течение 30 дней со дня его принятия правительство должно внести изменения и коррективы в Методологию расчета тарифов на платные медико-санитарные услуги. В проекте также указывалось, что инициатива была выдвинута с учетом ограниченного спектра услуг, включенных в единую программу обязательного медицинского страхования, но и других факторов, которые вынуждают население обращаться к платным медицинским услугам.

Тарифы на медико-санитарные услуги были увеличены в феврале решением правительства, в некоторых случаях и в десять раз. Министерство здравоохранения отмечало тогда, что рост тарифов обусловлен повышением качества медицинских услуг и эффективностью лечения путем технологической модернизации больниц. С другой стороны, в заключении НКМС к постановлению Министерства здравоохранения отмечалось чрезмерное и необоснованное увеличение тарифов на некоторые виды медицинских услуг.