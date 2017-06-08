Чего добился Игорь Додон после пяти встреч с Владимиром Путиным

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Менее чем за полгода Игорь Додон пять раз встретился с Владимиром Путиным: 17 января и 17 марта в Москве, 14 апреля в Бишкеке, 9 мая в Москве и 2 июня на Всемирном экономическом форуме в Петербурге. Об этом депутат социалист Богдан Цырдя пишет в материале, опубликованном в газете АиФ.
По его словам, «благодаря встречам с В. Путиным удалось добиться частичной амнистии примерно 100 000 молдавских рабочих в России».
«Также около 150 молдавских предприятий вернулись на российские рынки. Среди них предприятия стратегического значения: Cricova, Château Vartely, Castel Mimi, Lion Gri», — утверждает депутат.
Также, Богдан Цырдя напоминает, что за 5 месяцев 2017 года экспорт плодоовощной продукции и других товаров в РФ вырос на 42%. «Фрукты — в 3 раза (+43 751 тонна). Вино — в 3 раза. Овощи — в 3 раза. Лекарства — в 8 раз. Текстиль — в 4 раза (+806 243 тонны). Мясо — в 4 раза. Сухофрукты — в 3 раза. Виноград — в 20 раз», — уточняет он.
В контексте депутат напоминает, что 17 марта состоялся бизнес-форум, в котором приняли участие около сотни предприятий из Молдовы и России и там же были налажены партнёрские связи во многих областях.
«3 апреля в Кишинёве был подписан Меморандум о сотрудничестве между Молдовой и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), что в перспективе может дать нашей стране новый приток инвестиций, проектов в сфере бизнеса, науки и культуры. 14 апреля 2017 года, после обращения президента, ЕАЭС предварительно предоставил Молдове статус наблюдателя. Даже если этот статус носит формальный характер, он означал чёткий сигнал о том, что Кишинёв движется в сторону ЕАЭС. Это был первый шаг геополитического сближения с Москвой после провала плана Козака!» — пишет он.
Депутат также напоминает, что «1-2 июня, впервые в истории страны, президент участвовал в престижном Петербургском международном экономическом форуме». «Здесь присутствовали и премьер Индии, и президент РФ, и канцлер Австрии, и генсек ООН, и руководитель ОПЕК, и топ-менеджеры 150 корпораций из США, не говоря уже про корпорации других стран, главным образом ФРГ.
Выступление президента Молдовы произвело фурор в России и за её пределами. Многие российские политологи признают: на Додона обратят внимание глобалисты, так как он заявил о конце однополярного мира. Российский портал putin-today.ru прямым текстом написал: «Додон наш!» В принципе, это позиция самого Путина», — утверждает он.
Кристина Пендя
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