Чего добился Игорь Додон после пяти встреч с Владимиром Путиным

Менее чем за пол­го­да Игорь Додон пять раз встре­тил­ся с Вла­ди­ми­ром Пути­ным: 17 янва­ря и 17 мар­та в Москве, 14 апре­ля в Биш­ке­ке, 9 мая в Москве и 2 июня на Все­мир­ном эко­но­ми­че­ском фору­ме в Петер­бур­ге. Об этом депутат социалист Богдан Цырдя пишет в материале, опубликованном в газете АиФ.

По его словам, «бла­го­да­ря встре­чам с В. Пути­ным уда­лось добить­ся частичной амни­стии при­мер­но 100 000 мол­дав­ских рабо­чих в Рос­сии».

«Так­же око­ло 150 мол­дав­ских пред­при­я­тий вер­ну­лись на рос­сий­ские рын­ки. Сре­ди них пред­при­я­тия стра­те­ги­че­ско­го зна­че­ния: Cricova, Château Vartely, Castel Mimi, Lion Gri», — утверждает депутат.

Также, Богдан Цырдя напоминает, что за 5 меся­цев 2017 года экс­порт плодоовощ­ной про­дук­ции и дру­гих това­ров в РФ вырос на 42%. «Фрук­ты — в 3 раза (+43 751 тон­на). Вино — в 3 раза. Ово­щи — в 3 раза. Лекар­ства — в 8 раз. Тек­стиль — в 4 раза (+806 243 тон­ны). Мясо — в 4 раза. Сухо­фрук­ты — в 3 раза. Вино­град — в 20 раз», — уточняет он.

В контексте депутат напоминает, что 17 мар­та состо­ял­ся бизнес-форум, в кото­ром при­ня­ли уча­стие око­ло сот­ни пред­при­я­тий из Мол­до­вы и Рос­сии и там же были нала­же­ны парт­нёр­ские свя­зи во мно­гих обла­стях.

«3 апре­ля в Киши­нё­ве был под­пи­сан Мемо­ран­дум о сотруд­ни­че­стве меж­ду Мол­до­вой и Евразий­ским эко­но­ми­че­ским сою­зом (ЕАЭС), что в пер­спек­ти­ве может дать нашей стране новый при­ток инве­сти­ций, про­ек­тов в сфе­ре биз­не­са, нау­ки и куль­ту­ры. 14 апре­ля 2017 года, после обра­ще­ния пре­зи­ден­та, ЕАЭС пред­ва­ри­тель­но предо­ста­вил Мол­до­ве ста­тус наблю­да­те­ля. Даже если этот ста­тус носит фор­маль­ный харак­тер, он озна­чал чёт­кий сиг­нал о том, что Киши­нёв дви­жет­ся в сто­ро­ну ЕАЭС. Это был пер­вый шаг гео­по­ли­ти­че­ско­го сбли­же­ния с Моск­вой после про­ва­ла пла­на Коза­ка!» — пишет он.

Депутат также напоминает, что «1-2 июня, впер­вые в исто­рии стра­ны, пре­зи­дент участ­во­вал в пре­стиж­ном Петер­бург­ском меж­ду­на­род­ном эко­но­ми­че­ском фору­ме». «Здесь при­сут­ство­ва­ли и пре­мьер Индии, и пре­зи­дент РФ, и канц­лер Австрии, и ген­сек ООН, и руко­во­ди­тель ОПЕК, и топ-менеджеры 150 кор­по­ра­ций из США, не гово­ря уже про кор­по­ра­ции дру­гих стран, глав­ным обра­зом ФРГ.

Выступ­ле­ние пре­зи­ден­та Мол­до­вы про­из­ве­ло фурор в Рос­сии и за её пре­де­ла­ми. Мно­гие рос­сий­ские поли­то­ло­ги при­зна­ют: на Додо­на обра­тят вни­ма­ние гло­ба­ли­сты, так как он заявил о кон­це одно­по­ляр­но­го мира. Рос­сий­ский пор­тал putin​-today​.ru пря­мым тек­стом напи­сал: «Додон наш!» В прин­ци­пе, это пози­ция само­го Пути­на», — утверждает он.

Кристина Пендя