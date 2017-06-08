Дилемма власти, или насколько тонок волос, на котором повис Дамоклов меч

Если подтвердится появившаяся в прессе информация о том, что Венецианская комиссия сочла «неприемлемым» изменение избирательной системы в Молдове, сподвижники этой идеи окажутся в очень деликатном положении. Им придется решать, как поступить далее: отказаться от своей идеи, или пойти против престижной международной организации, сославшись на рекомендательный характер заключения. Оба этих варианта чреваты огромными рисками для правящей власти.

Не знаю, если инициаторы изменения избирательной системы подумали (когда попросили Венецианскую комиссию высказаться) о том, что заключение может быть отрицательным. Возможно, они рассчитывали если не на одобрение, то, по крайней мере, на уклончивый ответ, который мог бы заставить замолчать противников идеи, и который развязал бы руки власти. Но, если вердикт Венецианской комиссии будет таким, как пишут в прессе, тогда власть будет вынуждена хорошо взвесить свои дальнейшие действия.

С одной стороны, если они откажутся от планируемого изменения избирательной системы, они сами себя лишат любой перспективы остаться у власти. Несмотря на то, что некоторые социологические опросы (оспариваемые оппозицией, и не только) указывают на необычайно хорошие для власти позиции, все-таки даже они не дают ей хоть какие-нибудь шансы удержаться у власти в случае, если избирательная система не будет изменена. Возможный уход в оппозицию, даже при существенном количестве депутатских мандатов в новом парламенте, означал бы для нынешней власти начало конца. Не буду вдаваться в подробности, потому что не это является целью этой публикации, но история показала, какова настоящая цена верности тех людей, что сейчас находятся у власти, и что с ними произойдет, когда власть будет потеряна.

С другой стороны, если власть не откажется от своего намерения, и изменит избирательную систему вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, она может столкнуться с серьезными проблемами как внутри страны, так и на международном уровне. ЕС недавно уже «пригрозил пальцем» Кишиневу, отменив очередной транш финансирования для Республики Молдова, а в новых условиях могут последовать и другие меры такого рода со стороны ряда европейских партнеров. Как минимум, с теоретической точки зрения, такой сценарий тоже нельзя исключать.

На внутреннем уровне для власти ситуация может быть осложнена еще тем, что оппозиция наверняка воспользуется рекомендацией Венецианской комиссии с целью укрепить свои позиции и мобилизовать граждан на новые акции протеста против власти. Каков будет масштаб этих акций, и каковы будут их последствия, на данном этапе сложно прогнозировать. Но, политическая напряженность, несомненно, возрастет.

Поэтому сейчас власть должна надеяться на то, что информация в прессе не подтвердится, и что заключение Венецианской комиссии будет не тем, о котором писали. Иначе, волос, на котором повис Дамоклов меч, еще более утончится, или даже оборвется.

Игорь Волницки