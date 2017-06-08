Если приговор Шору не вынесут до 22 июня - он будет отпущен на свободу

Рассмотрение уголовного дела известного молдавского бизнесмена Илана Шора находится на завершающем этапе. Как передает агентство "ИНФОТАГ", прокурор Андрей Бэешу сообщил журналистам в среду, что осталось заслушать одного свидетеля обвинения и четырех свидетелей защиты.

По его словам, в среду предстояло заслушать свидетеля обвинения - бывшего сотрудника Национального банка и одного из администраторов "Banca sociala". Однако заседание суда не состоялось, так как Шор не явился в суд.

"Адвокаты сообщили, что он болеет. Это уже не первое заседание, которое откладывается по этой причине. На прошлом заседании нам представили медицинскую справку, но там не указан срок ее действия. Мы надеемся, что следующее заседание состоится. Оно назначено на 9 июня", - сказал Бэешу.

Отвечая на вопросы журналистов, прокурор выразил надежду, что приговор Илану Шору будет вынесен до 22 июня, когда истекает срок его ареста. "Надеемся успеть, осталось не так много работы", - сказал прокурор.

Согласно законодательству, судебное разбирательства по уголовным делам не должно продолжаться более года. Решение по этому поводу вынес в 2015 г. Конституционный суд Молдовы. Согласно этому решению, если в течение года суд первой инстанции не выносит приговор, в отношении обвиняемого отменяется мера пресечения.

Известный бизнесмен и мэр Оргеева Илан Шор был арестован 22 июня 2016 года - за несколько дней до вынесения приговора бывшему премьер-министру Владу Филату. Он пребывал под арестом в СИЗО полтора месяца, после чего, 5 августа Апелляционная палата изменила меру пресечения на домашний арест.

Филат был осужден на девять лет лишения свободы, на основании показаний Илана Шора, который заявил, что давал взятки премьеру на $250 млн. Эти деньги были незаконно выведены из трех молдавских банков, которые контролировал Шор.

На пресс-конференции в среду в агентстве "ИНФОТАГ" адвокаты Илана Шора объявили о том, что их подзащитный нанял лондонскую юридическую фирму Byrne & Partners и консалтинговую компанию DRD Partnership "для защиты своей репутации". Руководить юридическими действиями по защите Шора на международном уровне будет партнер компании Byrne & Partners адвокат Ивонн Джеффрис (Yvonne Jefferies) и адвокат по уголовным делам Майкл Поттс.