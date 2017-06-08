Свою главную задачу для развития молдавской экономики раскрыл Игорь Додон

Президент Молдовы выступил на первом заседании рабочей группы между РМ и ЕАЭС.

Первое заседание рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Молдова и Евразийской экономической комиссией проходит сегодня, 8 июня, в Кишиневе. В мероприятии принял участие президент Молдовы Игорь Додон, который поприветствовал участников события и отметил его высокую значимость.

- Я твердо стою на позиции, что Молдова должна сотрудничать со всеми в национальных интересах нашей страны, наших экономических агентов и граждан. Мы будем сотрудничать со всеми - и с Востоком, и с Западом. Сегодня мы делаем первый шаг за последние несколько лет для того, чтобы восстановить сотрудничество с нашими традиционными партнерами, - сказал он.

Глава государства напомнил о подписании Республикой Молдова Меморандума о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией в апреле этого года. Он выразил надежду на то, что 11 октября на заседании глав государств ЕАЭС в Сочи будет принято окончательное решение о предоставлении нашей республике статуса наблюдателя при этой структуре.

- Своей основной задачей в качестве президента я считаю создание мостов для того, чтобы вы, экономические агенты, могли развиваться. И если для этого нужно будет, чтобы мы подписали меморандумы, которые, кстати, не противоречат другим подписанным Молдовой соглашениям, а дополняют их, это будет сделано. Нельзя смотреть только в одну сторону, от этого страдают наши экономические агенты, - добавил Игорь Додон.

Глава государства также отметил, что в конце июня - начале июля Молдову посетят известные российские агенты. У молдавских экономических агентов будет возможность наладить с ними прямой контакт, подчеркнул президент.

Отметим, что заседание проходит совместно с представителями молдавского бизнеса – членами Экономического совета при президенте. В форуме принимают участие член Коллегии Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, посол России в Молдове Фарит Мухаметшин, посол Армении в Молдове Дживан Мовсесян, представители Министерства иностранных дел Белоруссии, представители Казахстана и Кыргыстана и экономические агенты нашей страны.