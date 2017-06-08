8 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Свою главную задачу для развития молдавской экономики раскрыл Игорь Додон
08.06.2017

Президент Молдовы выступил на первом заседании рабочей группы между РМ и ЕАЭС.

Первое заседание рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Молдова и Евразийской экономической комиссией проходит сегодня, 8 июня, в Кишиневе. В мероприятии принял участие президент Молдовы Игорь Додон, который поприветствовал участников события и отметил его высокую значимость.

- Я твердо стою на позиции, что Молдова должна сотрудничать со всеми в национальных интересах нашей страны, наших экономических агентов и граждан. Мы будем сотрудничать со всеми - и с Востоком, и с Западом. Сегодня мы делаем первый шаг за последние несколько лет для того, чтобы восстановить сотрудничество с нашими традиционными партнерами, - сказал он.

Глава государства напомнил о подписании Республикой Молдова Меморандума о сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией в апреле этого года. Он выразил надежду на то, что 11 октября на заседании глав государств ЕАЭС в Сочи будет принято окончательное решение о предоставлении нашей республике статуса наблюдателя при этой структуре.

- Своей основной задачей в качестве президента я считаю создание мостов для того, чтобы вы, экономические агенты, могли развиваться. И если для этого нужно будет, чтобы мы подписали меморандумы, которые, кстати, не противоречат другим подписанным Молдовой соглашениям, а дополняют их, это будет сделано. Нельзя смотреть только в одну сторону, от этого страдают наши экономические агенты, - добавил Игорь Додон.

Глава государства также отметил, что в конце июня - начале июля Молдову посетят известные российские агенты. У молдавских экономических агентов будет возможность наладить с ними прямой контакт, подчеркнул президент.

Отметим, что заседание проходит совместно с представителями молдавского бизнеса – членами Экономического совета при президенте. В форуме принимают участие член Коллегии Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, посол России в Молдове Фарит Мухаметшин,  посол Армении в Молдове Дживан Мовсесян, представители Министерства иностранных дел Белоруссии, представители Казахстана и Кыргыстана и экономические агенты нашей страны.


 
Количество просмотров:
59
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.