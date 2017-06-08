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Общество
В Кишиневе услуги такси подорожали на 10 леев
08.06.2017

В некоторых столичных службах такси были озвучены новые тарифы: в час пик — с 17 до 19 часов — цена на поездку по району автоматически увеличивается на 10 леев, об этом сообщает kp.md.

Однако, в большинстве служб цены не изменились, поездка по району обойдется в  30 леев,  а  если это периферийный район – 35. А за комфорт-класс по району придется заплатить уже 40 леев.

Actualitati.md напоминает, цены на такси увеличивались в 2012 году – на 5 леев, и в 2014 году в среднем от 5-10 леев за поездку по району.


 
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