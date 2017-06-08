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Экономика
Фабрика Bucuria рассчитывает получить права на "Коровку" и "Красную шапочку"
08.06.2017

АО Bucuria рассчитывает получить права на две торговые марки. Компания обратилась в суд с иском в отношении российской компании "Красный октябрь", молдавская фабрика требует лишить российскую фирму исключительных прав на торговые марки "Коровка" и "Красная шапочка".

Заявление будет рассматриваться Апелляционной палатой Кишинева. Кишиневская фабрика намеревается доказать, что наименование ”Красная шапочка”/ ”Scufiţa Roşie” является общеизвестным в нашей стране с 1991 года, передает bizlaw.md


 
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