Фабрика Bucuria рассчитывает получить права на "Коровку" и "Красную шапочку"

АО Bucuria рассчитывает получить права на две торговые марки. Компания обратилась в суд с иском в отношении российской компании "Красный октябрь", молдавская фабрика требует лишить российскую фирму исключительных прав на торговые марки "Коровка" и "Красная шапочка".

Заявление будет рассматриваться Апелляционной палатой Кишинева. Кишиневская фабрика намеревается доказать, что наименование ”Красная шапочка”/ ”Scufiţa Roşie” является общеизвестным в нашей стране с 1991 года, передает bizlaw.md