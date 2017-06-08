ЕС может отменить роуминг для стран-членов «Восточного партнерства»

Евросоюз может отменить роуминг для стран-членов «Восточного партнерства» (Грузия, Украина, Азербайджан, Армения, Молдова и Белоруссия), передает NewsMaker.md со ссылкой на agenda.ge.

«Если вы путешествуете по странам инициативы „Восточного партнерства“, или из этих стран в Европе, тогда налог роуминга очень дорогой. Налог роуминга отменен в Европе, и сейчас мы хотим сделать то же самое с шестью странами-партнерами. Например, если вы поедете в Бельгию с грузинским номером телефона, вы не должны тратить на звонки больше, чем вам было нужно в Грузии», — заявил руководитель отдела сервиса внешних действий Европы в Евросоюзе Борис Ярошевич.

По его словам, отмена тарифа роуминга должна выйти за рамки Евросоюза. Он также добавил, что тарифы будут приемлемы для большинства граждан, ​передает NewsMaker.md.

Ярошевич сообщил, что процесс будет завершен к 2020 году.