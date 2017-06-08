ЕС может отменить роуминг для стран-членов «Восточного партнерства»

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Экономика
Евросоюз может отменить роуминг для стран-членов «Восточного партнерства» (Грузия, Украина, Азербайджан, Армения, Молдова и Белоруссия), передает NewsMaker.md со ссылкой на agenda.ge.
«Если вы путешествуете по странам инициативы „Восточного партнерства“, или из этих стран в Европе, тогда налог роуминга очень дорогой. Налог роуминга отменен в Европе, и сейчас мы хотим сделать то же самое с шестью странами-партнерами. Например, если вы поедете в Бельгию с грузинским номером телефона, вы не должны тратить на звонки больше, чем вам было нужно в Грузии», — заявил руководитель отдела сервиса внешних действий Европы в Евросоюзе Борис Ярошевич.
По его словам, отмена тарифа роуминга должна выйти за рамки Евросоюза. Он также добавил, что тарифы будут приемлемы для большинства граждан, передает NewsMaker.md.
Ярошевич сообщил, что процесс будет завершен к 2020 году.
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