В пригороде Кишинева полиция обнаружила плантацию конопли посреди кукурузного поля

В рамках операции MAC - 2017 сотрудники Управления полиции Кишинева обнаружили в кукурузном поле в коммуне Бачой плантацию конопли. Все кусты были собраны и отправлены на экспертизу.

Полиция разыскивает владельцев участка. В зависимости от результатов экспертизы лица причастные к выращиванию запрещенных растений рискуют быть получить штраф от 8 000 до 14 000 леев, наказание в виде неоплачиваемого труда до 150 часов или до 1 года тюремного заключения.

Полиция столицы просит граждан имеющих информацию о выращивании наркосодержащих растений незамедлительно сообщать в полицию.