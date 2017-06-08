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Происшествия
В пригороде Кишинева полиция обнаружила плантацию конопли посреди кукурузного поля
08.06.2017

В рамках операции MAC - 2017 сотрудники Управления полиции Кишинева обнаружили в кукурузном поле в коммуне Бачой плантацию конопли. Все кусты были собраны и отправлены на экспертизу.

Полиция разыскивает владельцев участка. В зависимости от результатов экспертизы лица причастные к выращиванию запрещенных растений рискуют быть получить штраф от 8 000 до 14 000 леев, наказание в виде неоплачиваемого труда до 150 часов или до 1 года тюремного заключения.

Полиция столицы просит граждан имеющих информацию о выращивании наркосодержащих растений незамедлительно сообщать в полицию.


 
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