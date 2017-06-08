Расследование ZdG: Как Киртоакэ и Гамрецкий "распиливали" Кишинев

Примар Кишинева Дорин Киртоакэ проведет 30 дней под домашним арестом в квартире, которую он купил полтора года назад у родственника семьи Игоря Гамрецкого, начальника Управления общественного транспорта примэрии.

Заявления Гамрецкого, бывшего одноклассника Киртоакэ, а также показания заместителя примара, Нистора Грозаву, тоже задержанного и допрошенного по данному делу, относительно которых прокурор утверждает, что они были подтверждены другими доказательствами, по сути, привели к аресту градоначальника. Между тем, хотя прошло больше месяца после первого вмешательства правоохранительных органов в дело о платных парковках в Кишиневе, компания-бенефициар никак на это не отреагировала. Вместо этого, за два дня до ареста Дорина Киртоакэ, магистраты Высшей судебной палаты сочли приемлемой кассационную жалобу, поданную гражданским активистом и несколькими советниками-социалистами, которые требуют аннулировать договор, подписанный властями для осуществления проекта парковок; окончательное решение ожидается в течение трех недель, сообщает zdg.md

На девятом этаже, в квартире площадью 72 кв.м, в секторе Чеканы, отбывает 30 дней домашнего ареста примар Кишинева Дорин Киртоакэ, задержанный в четверг вечером офицерами и прокурорами по борьбе с коррупцией после почти четырехчасового обыска в его кабинете в примэрии и по месту жительства. Ордер на домашний арест был применен судом в пятницу, 26 мая, по ходатайству прокурора Дмитрия Робу, который, отвечая на вопросы ZdG, избегал «до завершения уголовного преследования» говорить о том, почему он не потребовал помещения в изолятор.

После заключения договора о парковках Киртоакэ покупает квартиру у Гамрецкого

Квартира на Чеканах была куплена Дорином Киртоакэ в ноябре 2015 года, сделка была зарегистрирована в Cadastru в феврале 2016 года, вскоре после заключения договора по делу о парковках. Жилье было указано примаром в декларации о доходах и имуществе за 2015 год. Там Киртоакэ написал, что кадастровая стоимость квартиры составляет 500 тысяч леев, что эквивалентно около 25 тысячам евро. Рыночная цена такой квартиры в этом доме в два раза выше, одна из них с аналогичными параметрами была продана в этот период за 55 тысяч евро.

Дорин Киртоакэ приобрел квартиру у Михаила Чолака, родственника Игоря Гамрецкого, несколько лет назад обосновавшегося за рубежом. В 2010-2013 гг. она даже принадлежала Игорю и Екатерине Гамрецким, купившим ее в Муниципальном ипотечном агентстве, но оформили ее на имя своего родственника в мае 2013 года, в месяце, когда Гамрецкий был назначен и.о. начальника Управления общественного транспорта и путей сообщения примэрии самим Дорином Киртоакэ, бывшим одноклассником, ныне – собственником. Дорин Киртоакэ написал в своей декларации, что он купил квартиру после продажи другого жилья, трехкомнатного, в микрорайоне Малая Малина.

Грозаву заявил, что Киртоакэ давал ему указания

Показания Игоря Гамрецкого и заместителя примара Нистора Грозаву привели к задержанию Дорина Киртоакэ, хотя прокурор по делу, а также адвокаты обоих фигурантов избегают подтверждать версию. Грозаву и Гамрецкий были задержаны по делу о платных парковках месяцем ранее, чем Киртоакэ, а затем по очереди дали показания. В пресс-релизе, опубликованном Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) вечером четверга, 25 мая 2017 года, говорится, что именно «в результате допросов было установлено, что градоначальник дал указание заместителю примара столицы, который был председателем Комиссии по отбору компаний, занимавшихся реализацией проекта парковок в мун. Кишиневе, подписать договор с Eme Parkleitsystem GmbH без одобрения Кишиневского муниципального совета (КМС). НЦБК уточняет, что примар преследовал «преступную цель», а австро-венгерская компания стала победительницей аукциона в результате согласованных действий между ответственными лицами из примэрии, экономическими агентами и предпринимателем Александром Пинчевским, теневым управляющим компанией.

Согласно информации по делу, в ходе следствия были задокументированы несколько встреч между Пинческим и Гамрецким, «встречи, в ходе которых обсуждалась схема постановки аукциона, участие генерального примара в ускорении подписания договора и «бонус» за оказанные услуги. В рамках допросов, проведенных в ходе уголовного преследования, было установлено, что в результате предварительной договоренности между Пинчевским и Гамрецким, последний, выступая в роли посредника между бизнесменом и примаром, получил совет зарегистрировать офшорную компанию на Кипре, которая впоследствии станет учредителем Eme Parkleitsystem GmbH с долей в 26%».

НАЦ: 13% примару – 13% начальнику Транспортного управления

В пресс-релизе власти ссылаются на показания, данные в ходе следствия, из которых следует, что «26% выручки компании составляла благодарность за подписание договора о государственно-частном партнерстве между Eme Parkleitsystem GmbH и примэрией, из которых 13% предназначались примару, и еще 13% – начальнику Транспортного управления. После того как компания на Кипре стала учредителем Eme Parkleitsystem GmbH, примар дал указание по вскрытию оферт и инициированию аукциона, а названная компания была назначена победительницей. Также по указанию примара его заместитель подписал договор, а впоследствии градоначальник дал положительное заключение для начала проектирования», – говорится в пресс-релизе НАЦ, который квалифицировал действия Киртоакэ как извлечение выгоды из влияния.

Два месяца назад ZdG писала о деле парковок. Тогда мы уточняли, что было более чем подозрительно то, что среди учредителей австро-венгерской фирмы Eme Parkleitsystem GmbH, помимо EME Holding GmbH, принадлежавшей «материнской» EME Holding KFT в Венгрии, которая владеет фирмой EME Zrt, участвующей в нескольких проектах с парковками в европейских городах, числятся также две компании: с Кипра и Мальты. Последние, по крайней мере, на первый взгляд, не имеют отношения к EME Parkleitsystem GmbH и бизнесу парковок. WCA Holding Company Ltd была зарегистрирована на Мальте в июне 2011 года, а Desonia Investments на Кипре была основана еще позже, в августе 2015 года, по совпадению или нет, вскоре после того, как примэрия объявила конкурс по отбору частного партнера для осуществления проекта парковок (!).

Адвокат: «Вскрыть истину – значит «слить»?»

Защитники Игоря Гамрецкого и Нистора Грозаву, а также прокурор Дмитрий Робу, избегают подтверждения того, что именно показания подчиненных градоначальника привели к его задержанию. «Мы не можем делать много заявлений, вообще никаких, до окончания уголовного преследования. Были проверены бенефициары фирмы с Кипра. Я не могу делать заявления. Я могу сказать вам только, что все было проверено, мы не основывались лишь на заявлениях двух лиц (!)», – уточнил государственный обвинитель. И Раду Думняну, защитник Гамрецкого, избегал подтверждения информации, но признал, что его клиент дал показания по делу. «Я не могу предоставить вам такую информацию. Почему не могу, не хочу вам говорить… Что означает сотрудничество со следствием? Делать заявления, которые он считает необходимым сделать. Исключено, что его принудили сделать заявление, иначе я больше не понимаю роли института защиты в процессе», – уточнил защитник.

«Я не уполномочен г-ном Грозаву предоставлять данные по делу… Я высказал свою позицию перед камерами видеонаблюдения, как раз когда прокурор сказал, что г-н Грозаву сотрудничает со следствием. Что значит «сотрудничает»? То, что он делает заявления? Это не означает «слив», то, что вы имеете в виду. Сотрудничество означает, просто, давать показания, посредством которых проясняются некоторые моменты. То, как вы поняли, меня удивляет. Что значит «сливать»? Вскрыть истину – значит «слить»? Мы что, возвращаемся в 1937 год? Это неверный термин», – отметил Юрий Мэрджиняну, адвокат Нистора Грозаву. По совпадению или нет, во вторник Грозаву был освобожден из-под домашнего ареста, а на следующий день вернулся на работу, являясь теперь лицом, ответственным за управление примэрией. «Я не могу предоставить вам такую информацию, потому что я подписал расписку о неразглашении информации», – ответил нам Ион Вэздоагэ, адвокат предпринимателя Александра Пинчевского, когда его спросили, привели ли его показания, в конечном счете, к задержанию Дорина Киртоакэ и расследованию в отношении последнего.

ВСП допускает к рассмотрению дело о законности договора

Между тем, хотя с первых задержаний по делу о парковках прошло больше месяца, никто из представителей EME Parkleitsystem GmbH или PLS Parcare из Кишинева, основанной для реализации проекта парковок, никак не отреагировал на происходящее. «Я нахожусь под домашним арестом и не имею права ни с кем говорить по телефону», – сказал Сергей Ислентьев, управляющий фирмой PLS Parcare.

Окончательная точка в этом скандале может быть поставлена судьями Высшей судебной палаты (ВСП). 24 мая 2017 года магистраты высшей инстанции признали приемлемой кассационную жалобу гражданского активиста Адриана Филата и советников-социалистов на решение Апелляционной палаты (АП) Кишинева, которая отклонила их требование расторгнуть договор, подписанный примэрией и EME Parkleitsystem GmbH. ВСП объявила, что дело и, соответственно, законность договора, будут рассмотрены 21 июня 2017 года. Решение поступило всего за два дня до ареста Дорина Киртоакэ. Процесс по поводу законности договора начался в январе 2016 года, когда активист Адриан Филат, а затем и группа муниципальных советников-социалистов, обратились в суд и потребовали расторжения договора, уточняя, что он не был утвержден КМС до того, как был подписан Нистором Грозаву. 20 сентября 2016 года Кишиневский суд сектора Центр аннулировал договор. Впоследствии, 20 декабря 2016 года, АП Кишинева отменила решение первой инстанции, введя договор в действие. Однако, инстанция не рассматривала дело по существу, а лишь установила, что «действия по опротестованию административного акта были осуществлены с превышением законного срока».

В судебных инстанциях находятся еще два дела с участием EME Parkleitsystem GmbH: ее представители требуют исполнения договора, заключенного с примэрией. «Было два процесса. В рамках одного из них, в ходе которого рассматривалась законность договора, процесс был прекращен, а новый процесс был приостановлен до рассмотрения кассационной жалобы в ВСП», – уточнил Андрей Бричаг, представитель фирмы в суде. На вопрос, почему компания не отреагировала на задержания по делу о парковках, адвокат сказал: «Я не знаю, что они делают, они предоставляют им информацию, общаются с ними в электронной форме. Дальнейшее от меня не зависит»