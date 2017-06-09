Меньше, да лучше: Молдова урежет число министерств

Кабмин Молдовы утвердил проект реформы правительства. По документу, количество министерств и ведомств будет сокращено.

Министры уже готовят список ведомств, которые будут оптимизированы. Законопроект представят на обсуждение депутатам. Точно известно, что ликвидируются должности вице-министров. Их обязанности будут выполнять госсекретари. В настоящее время в правительстве работают 39 чиновников такого ранга. По словам премьер-министра Павла Филипа, система государственного управления в Молдове не модернизировалась с советских времен.

«Речь идет не только об изменении количества министерств, агентств, так как уже в обществе начинается критика от политических сил. Важно, что этот законопроект открывает возможность усилить государственные институты, в первую очередь, министерства», - заявил Павел Филип.

Глава кабмина также отметил, что над проектом в правительстве работали больше года. В обсуждении приняли участие международные комиссии.