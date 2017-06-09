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Нэстасе: Лучинский был арестован из-за журналистки Натальи Морарь
09.06.2017

Либеральная партия была отстранена от власти, чтобы освободить место для других, а Кирилл Лучинский был арестован из-за журналистки Натальи Морарь.

Такие заявления сделал лидер ПППДП Андрей Нэстасе в студии передачи Important на телеканале TVC 21, передаёт IPN.

Комментируя ситуацию, в которой оказалась Либеральная партия, Нэстасе заявил, что Влад Плахотнюк отстранил её от власти, так как больше он в ней не нуждается, поэтому он „освободил место для других”: „Он должен был освободить место для Лянкэ и сделал это. Посредством Лянкэ Плахотнюк хотел убедить европейцев в том, что он выступает за европейскую интеграцию. Когда Лянкэ больше не будет ему нужен, он окажется в тюрьме. Если его не арестует Плахотнюк, его арестуем мы, когда придём к власти”.

Председатель ПППДП считает Либеральную партию жертвой „глупости Михая Гимпу”, потому что идея распределить государственные учреждения по политическому признаку принадлежала именно ему. Вместе с тем, Нэстасе полагает, что ДПМ хочет поставить на место Дорина Киртоакэ своего человека, „которым является ни кто иной, как социалист Ион Чебан”.

Отвечая на вопрос о том, что он думает по поводу ареста Кирилла Лучинского, Нэстасе назвал случившееся местью Влада Плахотнюка за то, чем занимается журналистка Наталья Морарь: „Если он причастен к краже миллиарда, почему его задержали только сейчас, когда запускается новый телевизионный проект? ”


 
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