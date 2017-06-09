Проблема мусора требует долгосрочного решения

Вопиющая ситуация с Кишиневским муниципальным советом, большинство членов которого третий день подряд игнорируют заседания.

Кроме фракции социалистов и двух неприсоединившихся советников, ни один местный избранник не появляется на рабочем месте. Это происходит в условиях, когда город нуждается в срочных и качественных решениях.

ГАЙК ВАРТАНЯН, СОВЕТНИК ОТ ПСРМ, КМС:

Я понимаю, что фракция либералов, возможно, боится приходить на заседания мунсовета, понимая, что любого из них может прямо с заседания забрать НАЦ. Но я не понимаю, почему не приходят другие фракции. И PPEM и фракция партии Ренато Усатого, и другие советники».

ИОН ШТЕФАНИЦЭ, НЕПРИСОЕДИНИВШИЙСЯ СОВЕТНИК:

Я видел достаточно политики, после объявления независимости до наших дней было разрушено все, культура, образование, социальная сфера, медицина. Все было разрушено из-за этой политики, этих схем, и этого театра абсурда. Мне стыдно за то, что я часть этого. И тогда же 6-го, позавчера я говорил, что нам следует сложить мандаты, если в этом может быть решение, и это разблокирует ситуацию в городе.

Каждый день советники-социалисты приходят на рабочее место, в надежде, что другие местные избранники проявят благоразумие, перестанут бойкотировать работу мунсовета и примут участие в разрешении проблем города.

ГАЙК ВАРТАНЯН, СОВЕТНИК ОТ ПСРМ, КМС:

Понимая, ситуацию в городе, у нас есть несколько важных вопросов. Еще раз повторю: первое, это ситуация с бюджетом и разблокированием оплат бюджетникам, начиная воспитателями в детских садах, учителях в школах, работниками примэрии, претуры и т. д. Без избрания нового секретаря муниципального совета работа нашего совета заблокирована, а это значит, что тысячи людей, которые ждут решения своих вопросов, а также вопросы, связанные с развитием города и в том числе и решения проблемы с вывозом мусора заблокировано.

Проблема мусора хоть и отложена, но не решена полностью. Все заверения премьер-министра, далеки от реальности. За 30 срок невозможно построить новый мусорный полигон, как заверил Павел Филипп. Более того по нынешним ценам, это обойдется в космические для Молдовы суммы. – считают социалисты.

АЛЕКСАНДР КОМАРОВ, СОВЕТНИК ОТ ПСРМ, КМС:

Это профанация, это опять замазывание глаз общественности. На мусорку, чтобы её сделать, надо подъездные пути, нужно сделать гидроизоляцию почвы, нужно проложить линию электропередач, нужно построить очистительную фабрику, нужно построить по соответствию сегодня перерабатывающую фабрику, нужно сделать инженерные сооружения.

Социалисты считают, что мусорную проблему необходимо решать через плоскость Цынцэрень. Полигон, построенный в советское время, до сих пор соответствует всем европейским стандартам. А если построить дополнительные перерабатывающие комплексы, то свозить мусор в Цынцэрень можно будет еще 50 лет. Тем не менее, без работы мунсовета решить эти вопросы невозможно. Социалисты намерены зарегистрировать заявление с 17 подписями, необходимыми для созыва экстренного заседания. Если его подпишет Грозаву, вице-примар, заседание могут назначить на понедельник.