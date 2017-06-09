Кабинет министров одобрил новый закон о бухгалтерском учете

Кабинет министров принял новый закон о бухгалтерском учете, который соответствует европейскому законодательству в области финансовой отчетности, сообщает пресс-служба правительства.

Проект закона предусматривает введение в Молдове единых требований ведения бухгалтерского учета как для местных компаний, так и для представительств иностранных фирм, а также для физических лиц, занимающихся предпринимательством, отмечается в пресс-релизе, сообщает newsmaker.md.

При этом из закона исключены госучреждения, финансируемые из бюджета — их финансовая отчетность будет регламентироваться законом о государственных финансах. Кроме того, согласно новому закону будут изменены критерии разделения компаний на категории (микро, малые, средние, крупные).

В национальных стандартах бухучета будут предусмотрены три вида финансовой отчетности — сокращенный, упрощенный и полный. Для уточнения каких-либо моментов в отчете компании должны будут предоставлять пояснительные записки. Средние и крупные предприятия, представляющие государственный интерес, будут обязаны предоставлять наряду с финансовой отчетностью доклад руководства. Кроме того, для них будет обязателен аудит, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Что касается индивидуальной финансовой отчетности, докладов руководства и докладов аудита, согласно документу, они будут отправляться через электронную почту или загружаться в систему публичного депозитария финансовой отчетности и будут там находиться в широком доступе. Также будет обязательна публикация на сайте компании всех финансовых отчетов, доклада руководства и доклада аудита компании, в которой проходила обязательная проверка.

Также в новом законе изложены четкие требования относительно документов и бухгалтерских записей, требования к лицам, ответственным за ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации; положения об ответственности членов совета директоров, исполнительного органа и надзора в отношении финансовой отчетности, а также действия в случае реорганизации или ликвидации предприятия.