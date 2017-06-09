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Авто
В правительстве Молдовы показали образец нового свидетельства о регистрации машин
09.06.2017

Стоимость новых документов не изменится.

Свидетельства о регистрации автотранспортных средств нового типа будут пущены в оборот в Молдове не позднее 1 марта 2018 года. Соответствующее решение приняло правительство. 

Отмечается, что нововведения, которые будут внесены в документ, в том числе временный, соответствуют европейским директивам в данной отрасли. В частности, графа «модель» будет переименована в «тип транспортного средства», «тип кузова» в «коммерческое описание», а «тип транспортного средства» в «категория / подкатегория транспортного средства».

- Выданные до вступления в силу документов нового образца свидетельства будут действительны до указанного в них срока. Внедрение проекта не требует финансовых затрат из бюджета, так как их покрывает ответственное за выдачу документов ведомство - Агентство публичных услуг. Цена документа не увеличится, - сообщили в правительстве. 


 
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