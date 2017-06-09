„Реал-Сукчес” выиграл Кубок Молдовы по футболу среди женщин

„Реал-Сукчес” из Кишинёва стал обладателем Кубка Молдовы по футболу среди женщин. В финале подопечные Виктора Гряпки взяли верх над клубом „Бельчанка” из Бэлць со счётом 3:1, передаёт IPN.

В составе победителей трижды отличилась Мария Шойму, в то время как Анастасия Сиволобова забила гол престижа бельцкой команды. Все голы были забиты в первом тайме. Встреча состоялась на поле Центра подготовки сборных Молдовы в Вадул-луй-Водэ.

„Реал-Сукчес” выступал в следующем составе: Виктория Гурдиш, Николина Илашко, Светлана Тампей, Вера Апостол (Анна Сырбу, 85), Дэнуца Кику, Галина Танас (Лия Палюк, 60, Кристина Мелник, 82), Люба Драгомир, Диана Логин, Ванесса Андриеш, Мария Шойму, Наталья Клипка.