Плахотнюк и молдавская фабрика беззакония

Олег ВОЛКОВ

Документальный фильм «Молдова – территория беззакония»,представленный во вторник мэром Бельц, лидером «Нашей партии» Ренато Усатым, свидетельствует о существовании в Молдове преступной группировки, специализирующейся на возбуждении уголовных дел на противников олигарха Плахотнюка. Об этом говорилось на пресс-конференции, которая прошла в понедельник, 5 июня, в офисе «Нашей партии». Руководство «НП» рассказало о том, как власть пытается воспрепятствовать протесту оппозиции.

Согласно представленным в фильме документальным свидетельствам, в состав ОПГ входят генпрокурор Эдуард Харунжен, его заместитель Игорь Сербинов, прокурор по борьбе с коррупцией Виорел Морарь, прокурор по борьбе с организованной преступностью Виталий Бусуйок, прокурор Игорь Демчучин, директор СИБ Михай Балан, а также глава молдавской полиции Георгий Кавкалюк. В фильме представлены документы, доказывающие, что эти высокопоставленные чиновники возбуждали уголовные преследования за десятки и сотни тысяч долларов. В сферу их платных услуг входила и официальная переписка с Интерполом и другими международными структурами с целью прекращения международного преследования в отношении «черного банкира» Германа Горбунцова. За взятки правоохранители возбуждали целый ряд уголовных дел в отношении Ренато Усатого с целью выгораживания Горбунцова и прекращения его международного преследования.

Согласно документальному фильму, в определенный момент участники схемы против Усатого все же почувствовали неладное и даже придумали себе легенду. Переписка между «подрядчиками» Германа Горбунцова Мельниковым и Алексеевым гласит: «Наш друг интересуется, видел ли ты новости? Таких совпадений не бывает». Это сообщение датировано 25 мая. А днем ранее Ренато Усатый опубликовал видео, в котором представил распечатки их сообщений.

В ответ Алексеев написал, что срочно необходимо заменить телефонные устройства, «мало ли, что придумал злодей (имеется ввиду Усатый – ред.)». И тут же Алексеев придумал легенду: «Мы действуем в рамках закона, как представители (Горбунцова – ред.), сотрудничаем с органами».

Алексеев продолжил: «Если где-то всплывет информация о нас и т. д., то засудим. Если он снимет какой-то фильм, и появятся детали переписки, то абсолютно законно появится еще одно уголовное дело». «Зачисти чаты, почты поменяй, хранилища удали - все это перед уничтожением», - распорядился подрядчик Горбунцова.

В фильме приводятся также примеры того, как работники компетентных органов «сливают» Плахотнюку секретную информацию иностранных коллег. Усатый говорит, что эти материалы могут до предела загрузить работой не только журналистов, но международные правоохранительные структуры и международные организации, ведущие мониторинг ситуации в Молдове. В отношении отечественных правоохранителей у Ренато куда меньше оптимизма.

«Представьте, что глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь дает указание возбудить уголовное дело против самого себя или прокурор прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Виталий Бусуйок говорит генпрокурору: «Товарищ Харунжен, возбудите против меня дело, чтобы показать людям, что у нас немножко идет «движение», - говорит политик. - Не будут они этого делать. Для меня важно другое. Уверен, что многие международные институты обратят внимание на эти документы, потому что прокуроры, полицейские, судьи в РМ продают секретную информацию. Можете себе представить, что сделает после этого штаб-квартира Интерпола в Лионе, другие службы. Им это точно не понравится. Фильм доказывает, что в Молдове существует криминальная группировка, в которую входят многие - от простых прокуроров, до генпрокурора и Плахотнюка».

Усатый не боится возбуждения против него нового уголовного дела из-за фильма-разоблачения. По его словам, после того, как режим завел на него более 20 уголовных дел, «делом больше, делом меньше – уже не имеет значения». Вместе с тем, заявил политик, «если дело будет открыто, то это будет четко означать - персонажи, упомянутые в фильме, признают обоснованность фактов».

Усатый считает, что его как политика Плахотнюк хочет убрать с политической арены, превратив в рядового бандита. С целью очернения лидера «Нашей партии» идет подготовка документального фильма, выпустить который планируется на одном из плахотнюковских телеканалов в День независимости в августе.

В фильме «Молдова – территория беззакония» демонстрируются тексты переговоров в соцсетях и по мобильным телефонам причастных к этому лиц: говорится о намерении осенью «окончательно добить» Усатого демонстрацией фильма. Говорится и о том, часть расходов на создание фильма-пасквиля взял на себя «черный банкир» Горбунцов, которому Плахотнюк обещал вернуть активы одного из молдавских банков и дать возможность отмывать деньги через Молдову, если он даст показания, что Усатый является организатором ряда заказных убийств.

Об этом свидетельствуют опубликованные Ренато Усатым тексты переписок в мессенджерах «обнальщиков» Евгения Алексеева и Дмитрия Мельникова, а также и самого «черного банкира» Германа Горбунцова. Так, согласно сообщению, отправленному Мельниковым Алексееву, Плахотнюк сделал предложение Горбунцову, о «получении части активов в обмен на возобновление «рыбного вопроса»». Таким образом, по замыслу Плахотнюка, Горбунцов должен был оклеветать лидера «Нашей партии». Согласно Мельникову, «черному банкиру» в этом должен был помочь «стипендиат» олигарха, блогер Вячеслав Балакчи.

Из переписки обоих выходит, что прокуроры должны будут помочь в «съемке» фильма, возбудив уголовное дело против Усатого. При этом в случае «успеха», как написал, Мельников, «гарантирован вход в Молдову по нашему вопросу».

Из другой переписки, которая велась между Горбунцовым и Мельниковым, становится очевидной выгода Плахотнюка в этом вопросе. По плану олигарха, к лету должна быть изменена избирательная система, «и к осени, край к концу года, нужно по Усе закончить».

В этом контексте, написал Мельников, «человек от П. сказал, что сейчас главное фильм, пройтись по Усе катком. П. важно, чтобы Усу не считали политиком и оппозиционером, а считали бандитом». В другом сообщении, адресованном Мельникову, Горбунцов написал: «Я разговаривал с П. Если все сделаем правильно и поможем ему закрыть вопрос с У., то я АКТИВНО вернусь в Молдову».