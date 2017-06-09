Правительство предлагает ввести ограничения на рекламу спиртных напитков

Кабинет министров утвердил проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по контролю рынка алкоголя, в смысле введения ограничений на рекламу спиртных напитков, передает IPN.

Проект запрещает рекламу алкогольной продукции в учебных заведениях и медицинских учреждениях.

Кроме того, запрещается любая реклама алкогольной продукции, в том числе с помощью средств радио и телевидения, печатных СМИ, сети интернет, телефона, телеграфа или кино- и видео-услуг внутри или на общественном транспорте и почтовых отправлениях.

Проект предусматривает ряд исключений, таких, как реклама алкогольной продукции с помощью средств радио и телевидения в отрезке времени между 22.00 и 7.00. Реклама будет разрешена и в общественных местах, установленных органами местного публичного управления в период проведения государственных праздников, мероприятий, специализирующихся в области производства и оборота алкогольной продукции.