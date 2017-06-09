Дорин Киртоакэ подписал ведомости по зарплате и банковские платежки сидя под домашним арестом

Генеральный Примар мун. Кишинэу Дорин Киртоакэ подписал сегодня, 8 июня 2017 года, пакет финансовых документов, благодаря чему будет осуществляться финансирование работников мэрии и муниципальных подразделений, а также, зарплаты и выходные пособия, и отпускные для преподавательского корпуса столичного управления образования.

Несмотря на нахождение под домашним арестом на протяжении почти двух недель, примар с помощью своих адвокатов завизировал необходимые для финансирования мэрии и ее подразделений документы.

Глава пресс-службы столичной администрации Вадим Брынзанюк заявил для нашего портала, что дополнительно примаром был подписан ряд документов касающихся реализации нескольких проектов муниципальных предприятий, как, к примеру, Столичный Автобусный Парк.

Напомним, что сотрудники Примэрии, секториальных претур, и подразделений муниципальной администрации обратились с просьбой к руководству правоохранительных органов аннулировать мандат на арест столичного главы, Дорина Киртоакэ. По их мнению, в отсутствие примара «деятельность муниципальной администрации будет парализована, а тысячи сотрудников не смогут получить собственной заработной платы», - подчеркивается в пресс-релизе, выпущенном представителями примэрии Кишинева.

Дорин Киртоакэ был задержан в конце мая 2017 года по делу о платных парковках. Прокуроры ведущие данное дело заявили тогда, что в ходе допросов осуществленных сотрудниками прокуратуры и изучению доказательств было установлено, что глава столичной администрации давал указания вице-примару Кишинева, являвшемуся председателем комиссии по отбору компаний, в задачу которых входило осуществление проекта платных автомобильных стоянок в муниципии Кишинэу, подписать соответствующий договор с фирмой Еме Парклейтсистем Гмбх, без одобрения Муниципального Совета. Подобные действия противоречат статье 30 Закона 179, от 10,07,2008 года, о публично-частном партнерстве, который устанавливает, что в случае установления победителя, осуществляется обсуждение договорных условий, и лишь после этого проект договора передается для принятия и подписания Муниципальному Совету Кишинева.

Одновременно, в обход действующего законодательства, примар мун. Кишинэу, преследующий противоправные действия наложил одобряющую резолюцию на градостроительные сертификаты, предназначенные для проектировки работ, в соотвествии с договором о публично-частном партнерстве между Примэрией мун. Кишинэу и иностранной компанией Еме Парклейсистем Гмбх. В свою очередь, данная компания стала победителем тендера, вследствие мер, предпринятых отвественными служащимии столичной примэрии, экономическими агентами и известным молдавским бизнесменом, осуществлявшим негласный контроль над упомянутой компанией.

Таким образом, в ходе изучения всех материалов данного уголовного дела были установлены и изучены многочисленные встречи, проходившие между тайным распорядителем компании-победителя и главой Транспортного управления и связи столичной мэрии. В ходе данных встреч была разработана и осуществлена схема по фальсификации результатов аукциона, роль генерального примара в ускорении подписания договора, а также, соответствующий «бонус» за предоставленные услуги.

В ходе слушаний, осуществленных на протяжении изучения материалов уголовного дела, было установлено, что в результате предварительной договоренности достигнутой между известным предпринимателем и главой муниципального Управления общественным транспортом и связью, которому отводилась роль посредника между генеральным примаром, и бизнесменом, контролирующим деятельность компании-победителя, одному из ответственных лиц в примэрии было предложено зарегистрировать в офшорной зоне Кипра собственное предприятие, ставшее в последствии партнером Еме Парклейсистем Гмбх, с долевым участием, равным 26 процентам от суммы сделки. Согласно показаниям, полученным в ходе расследования данного дела, данная сумма состояла из равных долей прибыли от указанной сделки по строительству платных автомобильных парковок, подлежащих распределению в равных долях, 50/50, между Генеральным Примаром мун. Кишинэу Дорином Киртоакэ и главой Управления общественным транспортом и связью Игорем Гамрецким.

Далее, после того как киприотская компания становится партнером Еме Парклейсистем Гмбх, генеральный примар столицы дает непосредственные указания по обнародованию предложений и старту проведения аукциона, а упомянутая компания становится победителем тендера. Кроме того, по указаниям генпримара его заместитель подписывает договор с Еме, а чуть позже столичный градоначальник распоряжается начать проектные работы. Таким образом, действия Дорина Киртоакэ попадают под категорию определения «использование служебного положения в личных, корыстных целях». Данное правонарушение наказывается тюремным заключением, сроком от 3 до 7 лет.