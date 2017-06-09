Владимир Воронин: Улучшения не будет, неоткуда возникнуть такому улучшению

Андриана Кептене

В интервью порталу ТРИБУНА председатель Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин высказал своё мнение относительно взаимосвязи между последними политическими событиями (арест Дорина Киртоакэ, выход либералов из правящей коалиции, новая должность Юрие Лянкэ); о том, чем завершится скандал в примэрии столицы; примет ли ПКРМ участие в досрочных выборах генерального примара, если они будут объявлены; чем, на его взгляд, закончится протест против властей, запланированный на воскресенье, 11 июня, а также по другим важным вопросам.

T.: Господин Воронин, как бы Вы квалифицировали последние политические события: арест Дорина Киртоакэ, выход либералов из правящей коалиции, назначение Юрие Лянкэ на новую должность? Существует ли, по Вашему мнению, взаимосвязь между этими событиями?

В.В.: Это естественно, что многие граждане интересуются арестами, которые имеют место в последнее время, так как арестованные лица заслуживают подобного внимания со стороны соответствующих органов, призванных осуществлять контроль над использованием финансовых ресурсов государства. Но всем нам видно и другое: всё это практически ничем не завершается, за исключением случая с бывшим премьером Владом Филатом. Берут их под арест, делают много шума, чтобы затем отпускать под домашний арест. То есть им устраивают своего рода курорт, следствие затягивается специально, а за это время происходят новые такие же инсценировки с арестом уже других лиц, люди забывают, а власти, которые организуют эти спектакли отпускают этих ворюг, и даже возвращают их на предыдущие должности. Пример тому: вице-примар Кишинева Нистор Грозаву.

Вопрос о реанимации Юрие Лянкэ сложнее. Тут речь идет о давнем торге, связанном с кражей миллиарда из Banca de Economii. Юрие Лянкэ, будучи премьером, подписал постановление правительства о выделении из национальных резервов 13 миллиардов леев. А чтобы он не раскрывал рта, чтобы не рассказал, как все было, они удостоили Лянкэ этой должности вице-спикера. Заклеили Лянкэ рот этой должностью. Вообще, в парламенте сложилась очень странная ситуация: один из руководителей парламента представляет ту часть, которую мы оценили как политических проституток, другой вице-спикер представляет интересы мафии и коррупции, а третий является представителем партии, которая официально или неофициально называет себя правящей партией. Это ДПМ. Кроме других нюансов, это и означает, что мнение избирателей давно выброшено на свалку, что результаты парламентских выборов уже не имеют никакого значения, что партия может пройти в парламент с 19 мандатами, а впоследствии перекупить пол-парламента и руководить всеми государственными органами власти. Подобной государственной системы, подобного рода «демократии» и отношения к мнению граждан, насколько мне известно, нет нигде больше. Я бы поставил вопрос отчасти, может, риторический, но в принципе — категорически. С какой целью мы в таком случае проводим эти выборы? Чтобы потом растоптать результаты, чтобы различными мафиозными методами — через коррупцию и другие бандитские действия — скупать и продавать депутатов направо и налево?! Почему я задаю этот вопрос? Потому что это полное презрение к голосу избирателя, к гражданам всей Республики Молдова, издевательство над ними. Все ждут результатов, все ждут улучшений, все надеются, что после избрания депутатов они наведут порядок, однако в итоге получается, что избрали тех, кто занимается не наведением порядка, а созданием преступных схем: крадут миллиарды, разрушают целостность государства, изменяют под свои интересы законы, по которым должны действовать руководящие органы и развиваться страна. Это вызывают очень большую озабоченность и тревогу.

T.: Кажется ли Вам возможным, что группа Лянкэ займет место либералов в правящей коалиции?

В.В.: По существу — для того и был Лянкэ назначен на должность вице-спикера, чтобы компенсировать те мандаты, которые коалиция потеряла после того, как Гимпу вышел из нее.

T.: Чем, по Вашему мнению, завершится скандал в примэрии столицы? Будут ли объявлены досрочные выборы примара?

В.В.: Зависит от того, чем закончится следствие по делу Дорина Киртоакэ. Если он будет отстранен от должности примара официально и посажен на нары, то иных вариантов, кроме проведения выборов, не существует. Вообще, давно следовало бы избрать другого примара. Я много раз говорил, что не понимаю кишиневцев — что с ними еще должно произойти, чтобы они осознали, что голосуют бездумно, избирают тупиц, негодяев и воров. Не знаю, подписал ли он только те протоколы, что касаются организации парковок, или совершил еще и другие глупости. Тогда вообще трагедия. Видите, как получается: все они что-либо хорошее сделать не способны, а плохое — пожалуйста. Должны нести ответственность в полной мере. Сейчас все зависит от роли следствия. Если следствие проводится, чтобы испугать Гимпу и вернуть его обратно в коалицию, — это один вопрос, цель и решение. Если же действительно Киртоакэ подписал эти документы и имеет отношение к тем или иным нарушениям Уголовного кодекса, то должен ответить по закону, и значит должны быть срочно проведены новые выборы примара.

Сейчас в проведении референдума нет уже никакого смысла. Да, запасной вариант должен быть, но в настоящий момент следствие должно как можно скорее разобраться с этими вопросами. Если будут выдвинуты обвинения, то далее должно последовать официальное освобождение от должности. Тогда, в соответствии с законом, должна быть объявлена дата досрочных выборов генерального примара.

T.: Если состоятся досрочные выборы примара, ПКРМ примет в них участие?

В.В.: Да, будем участвовать. У нас будет свой кандидат, за победу которого мы будем бороться.

T.: Похоже, с каждым днем приближается решающий момент, связанный с запланированным изменением избирательной системы. Как будут развиваться события, на Ваш взгляд?

В.В.: Хотелось бы верить, что не дойдет ни до каких изменений. Хотелось бы. Если изменения все же будут осуществлены, это будет значить, что если и не все, то, во всяком случае, часть структур высшего ранга также является коррумпированными. И значит, соответствующих чиновников тоже купили, что страна полностью коррумпирована, и это будет означать, что наши борцы за изменение избирательной системы коррумпировали и европейские структуры. Если четыре года назад, в 2013 году, Венецианская Комиссия дала одно заключение по точно таким же изменениям, а сейчас дадут другое, следовательно, европейцы продались. Впрочем, я давно говорю о коррупции в европейских организациях, как и о том, что 6 лет назад был закрыт телеканал NIT и определенные лица дали указание, чтобы ни в коем случае дело NIT не было рассмотрено в Европейском суде по правам человека. Это разве не доказательство?

T.: Как Вы относитесь к мнению, обсуждаемому общественностью, о том, что сразу после изменения избирательной системы состоятся досрочные парламентские выборы?

B.B.: Досрочные парламентские выборы следовало провести давно, когда начались все эти процессы с предателями и беготня из фракции во фракцию. Эти «зайцы» привели к кардинальному изменению состава парламента, сложившегося после предыдущих парламентских выборов. Вот тогда нужно было принять закон, который бы запрещал парламентским туристам перебегать из одной фракции в другую. В этом контексте должен быть принят и закон, запрещающий формирование новых фракций на протяжении действующего мандата парламента. Нужно навести строгий порядок. Депутат не должен продавать свой мандат и решать личные проблемы за счет партии, от которой он и попал в парламент. Мы выступали, и будем выступать за подобные изменения. Выборы ради выборов, которые не дадут никакого результата, кроме того, что кто-то воспользуется ситуацией, чтобы получить незаконное большинство, нам не нужны.

T.: Насколько готова ПКРМ к досрочным парламентским выборам?

В.В.: Любая партия должна следовать обязательному требованию. Во всяком случае, мы всегда своему кредо следуем: сразу как завершаются выборы — какими бы они ни были — на следующий же день мы начинаем готовиться к следующим. И второе. В нынешних условиях важно не то, насколько подготовлена партия. Партия и ее структуры действуют в постоянном режиме, нам есть с кем работать на выборах. Очень важно — насколько готов избиратель. Будет ли он терпеть и дальше этот геноцид, будет ли и дальше верить авантюристам, ворам, бандитам, мафии, коррупционерам. Сколько еще мы, избиратели Молдовы, будем позволять над нами издеваться, грабить, предавать? Неужели у людей нет собственного достоинства и понимания, чтобы в день выборов задуматься о том, что в избирательном бюллетене заложена их судьба на последующие четыре года, и как каждый распорядится этим бюллетенем, кому отдаст свой голос, так и будет жить. Причина главная — это очень низкая культура избирателя. И нам, и в первую очередь ПКРМ, есть над чем работать.

T.: Чем, на Ваш взгляд, закончатся протесты против власти, запланированные на воскресенье?

В.В.: Усматриваю в этих протестах своего рода тренировку для партий. Может, эти партии хотят прояснить — какими силами обладают, каковы их возможности и способности перед следующим парламентскими выборами. Ничего больше.

T.: Как вообще, на Ваш взгляд, будет развиваться политическая ситуация в последующие месяцы?

В.В.: Улучшения не будет, неоткуда возникнуть такому улучшению. Все, что говорит нынешняя власть — это бред. Ничего не будет сделано, ничего не будет решено, потому что не решаются основные проблемы. Есть проблемы, которых они даже не осознают и не понимают. Посмотрите, сколько разговоров о реформировании правительства, а воз и ныне там; Закон о выборах — реформируют; реформируют прокуратуру, суды, что они там еще реформируют? Но вот то, что необходимо сделать, — сформировать правительство, способное действовать нормально, профессиональное, из достойных и честных людей — этого они сделать не могут. Или не могут на это осмелиться. У них все время что-то не получается, все время что-то и кто-то им мешает.