В Европе - вспышка кори: дойдет ли "зараза" до Молдовы

Случаи заболевания корью зарегистрированы в таких странах Европы, как Исландия (2 случая), Великобритания (17), Швеция (21), Португалия (29), Испания (46), Венгрия (54), Швейцария (69), Австрия (78), Болгария (116), Чехия (121), Франция (189) Бельгия (с 20 декабря 2016 года по 8 мая 2017 зафиксировано 293 случая), Германия (634), Италия (2719), Румыния (с 1 января 2016 года по 26 мая 2017 года — 6434 зарегистрированных случая).

Также вспышки кори зафиксированы в США (70 случаев), Украине (172), Республике Таджикистан (345), Эфиопии (348), Гвинее (3468), Сомали (8 390), Демократической Республике Конго (14 485), Канаде (40), Сирии (40), Омане (44), приводит статистические данные Sputnik Литва.



Что такое корь — симптомы и профилактика Корь (лат. morbilli) — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 1980 года, когда началась вакцинация по всему миру, ежегодно умирало около 2,6 миллиона человек. За 2015 год во всем мире от кори скончалось 134200 человек (в среднем за день погибало около 367 человек, за каждый час — 15). Самая высокая смертность была зафиксирована в возрастной группе младше пяти лет. Причиной быстрого распространения болезни эксперты считают низкий уровень иммунизации населения стран Европейского региона и отсутствие ограничительных мероприятий в очагах болезни. Европейские специалисты пытаются локализовать эпидемическую ситуацию, в том числе проводят вакцинацию, лабораторные исследования и широкую санитарно-просветительскую работу.

Ждать ли эпидемии в Молдове?



Как сообщал ранее Sputnik Молдова, в нашей стране достаточное количество жителей привито от кори, поэтому об угрозе эпидемии этой болезни говорить не стоит. И это даже вопреки тому, что среди молдавских мам возрастает количество отказов от вакцинации. "Ситуацию даже не усугубит то, что наши сограждане достаточно мобильны и путешествуют за рубеж, а многие учатся, работают в Румынии, имеют там родственников. В поликлиниках на каждого зарегистрированного там человека ведется учет прививок, и когда подходит очередь прививки от кори, врачи сообщают об этом. Увы, но пропаганда против прививания делает свое дело, и определенная часть граждан более не желает обезопасить себя от угрозы ряда заболеваний", — рассказала Sputnik заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.