В Европе - вспышка кори: дойдет ли "зараза" до Молдовы

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Здоровье
Случаи заболевания корью зарегистрированы в таких странах Европы, как Исландия (2 случая), Великобритания (17), Швеция (21), Португалия (29), Испания (46), Венгрия (54), Швейцария (69), Австрия (78), Болгария (116), Чехия (121), Франция (189) Бельгия (с 20 декабря 2016 года по 8 мая 2017 зафиксировано 293 случая), Германия (634), Италия (2719), Румыния (с 1 января 2016 года по 26 мая 2017 года — 6434 зарегистрированных случая).
Также вспышки кори зафиксированы в США (70 случаев), Украине (172), Республике Таджикистан (345), Эфиопии (348), Гвинее (3468), Сомали (8 390), Демократической Республике Конго (14 485), Канаде (40), Сирии (40), Омане (44), приводит статистические данные Sputnik Литва.
Ждать ли эпидемии в Молдове?
Как сообщал ранее Sputnik Молдова, в нашей стране достаточное количество жителей привито от кори, поэтому об угрозе эпидемии этой болезни говорить не стоит. И это даже вопреки тому, что среди молдавских мам возрастает количество отказов от вакцинации. "Ситуацию даже не усугубит то, что наши сограждане достаточно мобильны и путешествуют за рубеж, а многие учатся, работают в Румынии, имеют там родственников. В поликлиниках на каждого зарегистрированного там человека ведется учет прививок, и когда подходит очередь прививки от кори, врачи сообщают об этом. Увы, но пропаганда против прививания делает свое дело, и определенная часть граждан более не желает обезопасить себя от угрозы ряда заболеваний", — рассказала Sputnik заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.
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