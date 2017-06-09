Сокращение количества министерств обойдется государству в 40 млн леев

Вчера, 8 июня, правительство в спешке внесло в повестку дня проект закона о реформе органов центрального публичного управления. Он предусматривает сокращение количества министерств с 16 до 9.

Однако сама по себе масштабная реформа обойдется правительству недешево.

В государственном бюджете под реформу центральных органов госуправления предусмотрены 40 миллионов леев. В ходе такого масштабного реформирования гоуструктур могут возникнуть и непредвиденные расходы, которые придется покрывать дополнительно, пишет zdg.md

Одной из статей расходов может стать выплата компенсаций чиновникам, чьи должности будут ликвидированы. Так, к примеру, будет упразднена должность вице-министра во всех министерствах. Соответственно каждый из 38 замминистров получит право на компенсацию в размере 2 заработных плат. Под такие выплаты в бюджете предусмотрено 1,2 миллиона леев.

По информации властей, реформа позволит сэкономить 74 миллиона леев в год.