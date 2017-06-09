Представители партии «Шор» отправляются в Стразбург

На 14 июня 2017 года в Страсбурге запланировано проведение круглого стола, в рамках которого пройдут слушания по проблеме ограничения свобод и нарушении гражданских прав в Молдове на примере примара Оргеева, председателя партии Илана Шора. Об этом на своей страничке в социальных сетях сообщила вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.

Как сообщает портал ТРИБУНА, Марина Таубер отметила, что в мероприятии планируют принять участие представители трех различных депутатских групп Европейского парламента, журналисты, эксперты, а также представители партии «Шор», которые прибудут специально для этого в Страсбург из Молдовы.

Она также сообщила, что информация о данном мероприятии уже размещена на ресурсе EU Reporter

Отметим, что вчера Марина Таубер провела пресс-конференцию, в рамках которой сообщила о том, что партия «Шор» в мае направила депутатам Европейского парламента обращение с просьбой вмешаться в ситуацию с длительным арестом лидера партии и примара Оргеева Илана Шора.

«В ответ на обращение, депутат Европейского парламента, член Комитета по правам и законности, господин Лоренцо Фонтана, направил письмо от своего имени в адрес парламента, правительства и Генеральной прокуратуры Республики Молдова. В своем письме евродепутат дал достаточно жесткие оценки ситации, отметив, что вопрос с нарушением прав и свобод в отношении Илана Шора станет предметом пристального внимания евродепутатов. Он также проинформировал, что данный вопрос будет обсужден в более широком депутатском формате, с приглашением экспертов и журналистов», — отметила Таубер.

По данным партии, Илан Шор был арестован 22 июня 2016 года по банковскому делу и до сих пор находится под домашним арестом, несмотря на сотрудничество со следствием и исполнением всех предписаний судебных органов. В соответствии с решением Конституционного суда, по истечении года после ареста, т.е. 22 июня 2017 года, он не может быть более подвержен аресту со стороны следственных органов.

Кристина Пендя