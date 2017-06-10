Емануел Джиани Русет - Господарь Молдовы

Маноле (Емануел) Джиани Русет был господарем Молдовы с июля 1788 по март 1789 года.

Родился в Константинополе в семье Евфросинии Росетти (Русет) и некоего священника Иоана Джиани родом с Митилены (остров Лесбос). Был женат на Ралице, сестре Григория III Гика, с которой у него была дочь Смаранда.

До восшествия на трон Молдовы занимал ряд должностей: сердара Кишинева (1755), великого сердара (1756), спэтара и капукехая (представители господаря при Порте) господаря Скарлата Григоре Гика (1757), великого постельника (1760), спэтара и сердара цинута Орхей (1765).

Во время русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Емануел Джиани Русет против своей воли был назначен султаном господарем Молдовы. В июле он добрался до Молдовы, и ему предстояла задача с помощью Николая Маврокордата, господаря Валахии, и турецко-татарских войск изгнать из страны австрийскую и русскую армии. В июне 1788 года господарь призвал страну под ружье, но не был услышан.

Все же летом 1788 года он участвовал в нескольких сражениях, затем был отправлен в Галаць для организации защиты города от русских войск. Прибыв на место и оценив ситуацию, господарь понял, что турецкий гарнизон не сможет противостоять армии Румянцева. Имея богатый политический опыт и обладая даром предвидения, он осознал, что турки проиграют эту войну.

В марте месяце, ночью, в сопровождении всего лишь нескольких человек из лагеря у Галаць господарь перебежал к фельдмаршалу Румянцеву, который встретил Емануела Джиани Русета с почестями, определил ему резиденцию в Херсоне и содержание в 6000 рублей ежегодно. Господарь Маноле Джиани Русет умер в 1789 году и был похоронен при Херсонском кафедральном соборе.

На могильной плите господаря в обрамлении короны и герба была высечена надпись «Прославленному молдавскому господарю Емануелу Русету, умершему в Херсоне в 1789 году».