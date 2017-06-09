В Одесской области арестовали судно под флагом Молдовы

В Одесской области сотрудники Погранполиции совместно с полицией задержали судно, которое ходит под флагом Молдовы. По информации правоохранительных органов Украины, судно незаконно переправляло людей в Крым, сообщает РИА «Новости Украина» со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Правоохранители арестовали судно «Bospor», которое ходит под флагом Молдовы, незаконно переправлявшего лиц (моряков) через государственную границу.

«Совместная межведомственная группа, в рамках уголовного производства, длительное время проводила мероприятия по документированию и противодействия функционированию организованной преступной группы.

Как выяснили правоохранители, в течение 2015-2017 годов нарушители, с использованием судов заграничного следования, осуществляли незаконную переправку моряков через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым», — сообщает подробности Погранслужба Украины.

В сообщении также говорится, что организаторы канала с помощью судна также незаконно переправили через границу почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей. По предварительным данным, сумма оценки арестованного имущества составляет около 44,5 млн гривен ($780 тыс.).