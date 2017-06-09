I-Moldova предупреждает: В Молдове предпринимаются попытки легализации похищенного миллиарда

В Республике Молдова сохраняется риск легализации, с помощью различных методов, капиталов сомнительного происхождения. В этих условиях недавние заявления министра финансов Октавиан Армашу о возможной уступке Нацбанком Молдовы (НБМ) части внутреннего долга в результате конвертирования гарантий в пользу потенциального инвестора должны быть рассмотрены тщательно и осторожно. Действие может быть одним из способов легализации похищенных ранее в Республике Молдова средств. Комментарий принадлежит организации Transparency International (TI) в Молдове, передает IPN.

Организация подчеркивает в распространенной ноте, что в недавнем интервью министр финансов Октавиан Армашу допустил ситуацию, в которой НБМ, владелец ценных бумаг, выпущенных Министерством финансов для преобразования во внутренний государственный долг гарантий, выданных правительством в ноябре 2014 года и марте 2015 года, в 13,2 млрд. леев, может уступить до 40% ценных бумаг инвестору.

По данным Transparency International Moldova, закон, который предусматривает обращение во внутренний государственный долг гарантий, был принят с нарушениями, путем принятия ответственности правительством. Даже если законом допускается уступка до 40% государственных ценных бумаг возможному инвестору, его мотивация может быть обусловлено желанием легализовать средства сомнительного происхождения. Экономический и финансовый интерес, связанный строго с прибылью, отсутствует. И, если ранее не удалось специальным законом о легализации капитала, то в настоящее время могут быть использованы другие методы, ссылаясь на независимость НБМ, который может принять такое решение.

Transparency International Moldova отмечает, что сделки инвесторов с государственными ценными бумагами считаются секретными, сведения о них не являются доступными для общественности и ряда государственных учреждений. Сумма сделки оценивается в 5,2 млрд. леев (40% из 13,2 млрд. леев) – внушительная сумма, которая составляет почти четверть внутреннего долга Республики Молдова. Таким образом, является очевидной уязвимость государства и Министерства финансов перед таким инвестором.

Возможная уступка со стороны НБМ ценных бумаг подозрительному инвестору за огромные суммы неясного происхождения может иметь негативные последствия для безопасности Республики Молдова, может негативно отразиться на борьбу с отмыванием денег; снизит эффективность нового Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества, ответственного за возмещение похищенных средств; ограничит деятельность компаний, участвующих в расследовании мошенничества в банковской деятельности, отмечает Transparency International Moldova.

Transparency International выражает обеспокоенность тем, что уступка государственных ценных бумаг может быть новой попыткой легализации средств сомнительного происхождения, а секретность информации со сделками инвесторов с государственными ценными бумагами порождает риск возможных злоупотреблений. Организация обращает внимание Нацбанка и Минфина на недопустимость легализации капиталов, полученных незаконным путем, под прикрытием некоторых законов, принятых с отклонением от конституционных требований правительствами Лянкэ, Габурича и Филипа.