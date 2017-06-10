Больше детей остаются без попечения родителей

Более 4400 детей остались в прошлом году без попечения родителей. По данным Министерства труда, социальной защиты и семьи, этот показатель на 6,6% больше по сравнению с предыдущим годом, передает IPN.

Среди основных причин установления статуса ребенка, оставшегося без попечения родителей, является отъезд за границу единственного или обоих родителей (60,6% детей), лишение родительских прав (10,6%), смерть одного или обоих родителей (8,1%), невыполнение родительских обязанностей (8,8%), отсутствие условий жизни (5,0%).

Чаще всего по отношению к детям, оставшимся без попечения родителей, были применены формы семейной защиты, в частности, интеграция в расширенную семью (57,6%), помещение под опеку или попечительство третьих лиц (12,9%), реинтеграция в биологическую семью (12,3%), а так же размещение в учреждениях интернатного типа – 7,9 %. Возраст каждого третьего ребенка из этой категории составляет 7-10 лет (30,8%), а 76,2% из них это дети из сельских районов.

В 2016 году гражданами Республики Молдова были усыновлены 105 детей по сравнению с 88 детьми, как в предыдущий год, а иностранными гражданами - 11 детей.