Противоречивые заявления о контрабанде анаболиков

Депутат от ЛДПМ Григоре Кобзак утверждает, что схемы контрабанды анаболиков через Государственное предприятие „Poşta Moldovei” существует уже много лет, и находятся под охраной высокопоставленных лиц из руководства страной. С другой стороны, депутат от ДПМ Анатолий Загородный опровергает обвинения о схемах и говорит, что речь идет об определенных отклонениях. Противоречивые заявления были сделаны в рамках передачи „În PROfunzime” на телеканале PRO TV Chişinău, передает IPN.

Григоре Кобзак, который руководил следственной комиссией парламента о контрабанде анаболиков, сказал, что депутаты и министры нынешнего правительства пытались предотвратить расследование и запугать свидетелей, а для того, чтобы определить свидетелей делать заявления, некоторым из них была гарантирована анонимность. „Премьер-министр Филип пытается свалить вину на ЛДПМ, которая якобы контролирует таможню. Я никого не покрываю. Я хочу, чтобы все те, кто участвует в контрабанде анаболиков, как в прошлом, так и в настоящее время, были привлечены к ответственности в соответствии с законом. Я передал дело в прокуратуру, но до сих пор никакого движения”, - заявил либерал-демократ. По его словам, альтернативный доклад комиссии был подписан половиной ее членов.

Бывший заместитель начальника „Poşta Moldovei” Серджиу Чеботарь заявил, что обратился в правоохранительные органы в связи со схемами контрабанды анаболиков, но, это закончилось тем, что стал подвергаться преследованию со стороны правоохранительных органов, его арестовали в момент, когда направлялся в парламент для представления доказательств. „Контрабанду анаболиков прикрывает директором предприятия „Poşta Moldovei”, которого, в свою очередь, прикрывает ДПМ. У меня есть доказательства, но не могу их представить сейчас правоохранительным органам, потому что они их уничтожат”, - заявил Чеботарь.

Журналистка Марианна Рацэ, которая расследовала дело о перехвате анаболиков в Кишиневском аэропорту, заявила, что в схемах контрабанды анаболиков по оценкам задействовано около двух миллионов долларов в год.

Депутат Анатолий Загородный, член комиссии, возглавляемую Григорием Кобзак, заявил, что половина членов комиссии подписали основной отчет, в котором указываются нарушения или отклонения от правил, но речь не идет о некоторых контрабандных схемах. По его словам, обвинения являются инсинуациями с целью дискредитации Павла Филипа в пользу лидера оппозиционной партии ПДС Майи Санду.