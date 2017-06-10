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А.Навальный / Приднестровье фактически давно независимо от Молдовы, и это нужно признать официально
10.06.2017

Лидер российского оппозиционного движения Алексей Навальный заявляет, что приднестровье, фактический было и является государством, независимым от Республики Молдова, и Российской Федерации необходимо признать его независимость, точно так же, как в 2008 году была признана независимость Абхазии и Осетии. Это заявление было сделано Алексеем Навальным, 7 июня, в ходе интервью для российского телеканала «Дождь».

«Сравнивать Крым с Абхазией не верно.  В Абхазии произошел военный конфликт, и она уже много лет является независимым государством. Это некоим образом нельзя сравнивать и с приднестровьем, которое фактически уже много лет является независимым от Республики Молдова  государством»,- подчеркнул Навальный.

Российский оппозиционер подчеркнул, что он еще в 2008 году выражался за признание независимости приднестровья.

Заявления Навального были сделаны в ходе обсуждения вопроса о присоединении Крыма, о котором он говорит, что будущий президент Российской Федерации должен провести «обычный и честный референдум». По мнению Навального, плебисцит проведенный в 2014 году в Крыму был «полностью сфальсифицирован».


 
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