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Здоровье
Правительство предлагает бесплатную медицинскую страховку в обмен на органы
10.06.2017

Безработные доноры органов получат полис обязательного медицинского страхования пожизненно. Правительство станет страхователем для соответствующей категории лиц, которые должны находиться на учете в Агентстве по трансплантации. Соответствующий проект закона был принят сегодня, 9 июня, в окончательном чтении парламентом, передает IPN.

Согласно проекту, отбор, хранение и пересадка допускается только в публичных медико-санитарных учреждениях, разрешенных Министерством здравоохранения. А отбор, консервирование и трансплантация тканей и клеток разрешена и в других медико-санитарных учреждениях, авторизованных министерством.

Будут изданы два приказа, один об авторизации банков тканей и/или клеток, и юридических лиц, осуществляющих деятельность по изъятию, транспортировке, доставки и хранению тканей и клеток, а другой об авторизации медико-санитарных учреждений, осуществляющих мероприятия по трансплантации тканей и клеток.

В настоящее время почти 900 граждан нуждаются в пересадке органов.


 
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