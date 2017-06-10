В Молдове приступили к выращиванию овощей без химикатов

Овощи без химикатов выращивают теперь и в Молдове. Всё благодаря инновационной технике для выведения биопродуктов. Пока новые технологии применяют 32-а молдавских фермера. Спецоборудование стоимостью сто тысяч долларов они закупили при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Николай Кистол из села Сатул-Ноу Чимишлийского района владеет шестью теплицами. Получив месяц назад грант, он установил в одной из них специальное оборудование для выращивания помидоров без пестицидов и капканы на вредителей.

"Благодаря этим ловушкам, не требующим использования инсектицидов, растения развиваются нормально. Мы хотим выращивать качественную продукцию. Смотрите, листья здоровые, не погрызенные, без пятен", - сказал фермер из села Сатул-Ноу Николай Кистол.

Фермер установил также затеняющую сетку, чтобы поддерживать оптимальную температуру в теплице.

"Температурная разница между теплицей с затеняющей сеткой и обычной - 10 градусов. Если урожай будет хорошим, установлю сетки и на остальные теплицы", - рассказал фермер из села Сатул-Ноу Николай Кистол.

Подобные технологии установили всего в 32 теплицах по всей стране.

"Мы использовали химикаты и удобрения только, когда была опасность распространения болезней или угроза вредителей", - отмечает координатор АРСМ Анатолий Фала.

"Цель проекта - улучшение мер по борьбе с вредителями. Фермеры будут реже использовать пестициды, что поспособствует сохранности окружающей среды", - заявил представитель FAO в Молдове Раймунд Йеле.

Общая стоимость проекта почти два млн долларов.