Договор по Днестру: осталось найти политическую волю

Ксения Флоря

В среду молдавские и украинские экологи в соцсетях активно поздравляли друг друга с победой: Верховная Рада Украины наконец-то ратифицировала Договор о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр - через пять лет после его подписания.

Теперь (в теории) Киев и Кишинёв должны “рационально и экологически обосновано использовать и охранять водные и иные природные ресурсы и экосистемы бассейна реки Днестр”, согласовывать все спорные и конфликтные ситуации по реке и “воздерживаться от действий, которые могут ухудшить гидрологический и гидрохимический режимы Днестра”. В общем, как говорится в документе, “управлять Днестром таким образом, чтобы потребности нынешнего поколения удовлетворялись без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности”. Что вызывает скепсис у ряда молдавских экспертов, учитывая текущее состояние реки Днестр, среднесрочные гидропланы Киева и изменение климата, к которому нужно приспосабливаться.

Вывести Днестр на чистую воду

История с Днестровским бассейновым договором тянется уже без малого 20 лет: за это время было разработано девять или десять версий этого документа.

Первый вариант бассейнового договора (тогда он назывался “Днестровская конвенция”) появился ещё в 1999 г. Его разработали молдавские экологи в рамках неправительственной организации “Экологическое общество “Biotica”. Как вспоминает директор Международной ассоциации хранителей Днестра “Eco-Tiras” Илья Тромбицкий, министерство экологии Республики Молдова отправило этот текст на согласование в украинское родственное министерство, но ответа не дождалось. Тогда документ направили в Киев через МИД. Получили ответ, что Украина не считает заключение такого договора необходимым.

“В 2003 г. на панъевропейской конференции в Киеве “Окружающая среда для Европы” мы опять представили тест договора. В ответ – заговор молчания, - говорит Илья Тромбицкий, - Тогда мы поняли, что гражданское общество само не в состоянии переломить ситуацию. Привлекли международные организации – ОБСЕ и Европейскую экономическую комиссию ООН. И там, и там работали прекрасные неравнодушные люди – Матти Сидорофф и Бу Либерт. Они уловили проблему и здорово помогли в продвижении решения, инициировав международный проект – очень недорогой, но очень эффективный. Я с удовольствием вспоминаю тот период. Были созданы команды днестровских специалистов-энтузиастов из госструктур, НИИ и НПО по разным направлениям. Постепенно создавалась “официальная” версия договора. Но украинская сторона, работая над документом, никогда не выражала официального согласия на его подписание”.

Что-то “сломалось” летом 2012 г., когда украинская делегация, поехавшая на очередные переговоры, вдруг сняла все проблемные моменты, согласовала текст соглашения по Днестру, который и был подписан в Риме 29 ноября 2012 г. в ходе VI встречи сторон Водной конвенции Европейской экономической комиссии ООН. Однако радость экологов оказалась преждевременной.

Молдавское правительство одобрило Днестровский бассейновый договор уже в январе 2013 г. – через полтора месяца после подписания. А вот Украина торопиться не стала. Более того, в Киеве сразу же заявили о незаинтересованности в этом вопросе.

Дело в том, что подписанный документ не только фиксировал главный принцип сотрудничества – “Стороны обязуются использовать водные ресурсы бассейна реки Днестр справедливым и разумным образом”, но и требовал, чтобы “никакой вид использования водных ресурсов бассейна реки Днестр не пользовался неотъемлемым приоритетом перед другими видами использования”, содержал такой неудобный пункт, как введение обязательного принципа “загрязнитель платит”, а также предусматривал создание двусторонней комиссии по реке Днестр для мониторинга и обсуждения всех спорных и иных вопросов, связанных с рекой, что категорически не устраивало официальный Киев и украинских гидроолигархов.

И вот в Киеве вдруг меняют своё мнение, и Верховная Рада Украины наконец-то ратифицирует Днестровский бассейновый договор. По официальной версии - чтобы приступить к решению назревших неотложных трансграничных экологических проблем.

“Учитывая важность реки Днестр и её притоков как источника питьевого водоснабжения для городов Львов, Черновцы, Ивано-Франковск, Кишинёв, Бельцы и Одесса, сложившаяся экологическая ситуация требует принятия неотложных мер как на государственном, так и на межгосударственном уровне”, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Однако, по мнению скептиков, дело тут не совсем в проснувшейся экологической озабоченности украинской стороны.

Экология или большие гидропланы Киева?

О намерении наконец-то ратифицировать Днестровский бассейновый договор украинская сторона проинформировала молдавских коллег в ноябре прошлого года – на встрече заместителей министров окружающей среды двух стран.

В молдавском экологическом сообществе тогда предположили, что это может быть чем-то вроде показательного жеста доброй воли: у официального Киева большие энергетические планы - в ближайшее десятилетие должно быть введено в эксплуатацию более 3,5 млн кВт новых мощностей, 2,25 млн кВт из которых должны дать достроенные к 2024-26 гг. Каневская и Новоднестровская гидроаккумулирующие станции. Однако реализации этих энергопроектов мешает не урегулированность с Республикой Молдова целого ряда вопросов по Днестровскому гидроэнергокомплексу, в который входит Новоднестровская ГАЭС и который занимает часть молдавской территории.

Свою роль могла сыграть и растущая раздражённость Кишинёва: весной и летом 2015 и 2016 гг. между Молдовой и Украиной шли напряжённые “позиционные бои” из-за гидрологической засухи – сильнейшей за последние 50 лет. Уровень воды в Днестре и других реках тогда достиг критической отметки, составляя лишь 30% от нормы, возникла угроза водоснабжению Кишинёва. Молдавские чиновники обвинили в сложившейся ситуации соседей и, в частности, установку новых турбин на Новоднестровской ГАЭС: в марте 2016 г. третий гидроагрегат станции был запущен на холостой ход, а в июне первая очередь ГАЭС была полностью подключена к энергосистеме Украины.

В сентябре 2016 г. министр окружающей среды Республики Молдова Валериу Мунтяну публично заявил, что все возможности межгосударственного диалога с Киевом исчерпаны, поэтому официальный Кишинёв намерен обратиться к международным организациям, “чтобы заставить Украину выполнять свои обязательства и разрешить вопрос создания двусторонней комиссии, чтобы можно было совместно управлять рекой Днестр”.

Всё это, естественно, не способствовало договороспособности молдавской стороны по подписанию крайне важного для Украины документа – по Днестровскому гидроэнергоузлу, который позволит Украине урегулировать с Республикой Молдова все спорные приграничные моменты и достроить Новоднестровскую гидроаккумулирующую станцию.

Тянуть дальше с подписанием данного документа чревато – Украина уже достроила и ввела в эксплуатацию первую очередь станции в Новоднестровске, состоящей из трёх гидроагрегатов, а также верхний водоём ГАЭС. Дальнейшее строительство (по проекту Новоднестровская ГАЭС должна состоять из 7 гидроагрегатов) предполагает затопление определённой территории буферного водохранилища, в том числе части молдавского берега. Видимо, поэтому в Киеве и решили пойти на ратификацию “Договора о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр” – этот шаг должен был смягчить официальный Кишинёв в вопросе подписания соглашения по Днестровскому гидроэнергоузлу.

В пользу этой версии говорит хотя бы то, что буквально за неделю до ратификации Верховной Радой бассейнового соглашения по Днестру Украина, так и не урегулировав приграничные вопросы с Молдовой в районе Новоднестровска, приступила к строительству второй очереди Днестровской ГАЭС. 26 мая министр энергетики Игорь Насалик заложил капсулу четвёртого гидроагрегата станции. Его мощность составит 324 МВт в генераторном и 421 МВт в насосном режиме. Завершение строительства планируется в 2019-2020 гг.

Постройка второй очереди Днестровской ГАЭС стоит 4,05 млрд. гривен. Значительная часть этих средств уже находится в производстве: в конце апреля был заключен контракт с ПАО “Турбоатом” на 997,4 млн гривен на изготовление и поставку полного комплекта оборудования для гидротурбины. 2,48 млрд. гривен будут стоить генподрядные работы по строительству гидроагрегата №4. Видимо, после февральской встречи премьер-министров двух стран Павла Филипа и Владимира Гройсмана официальный Киев не сомневается в том, что договор по Днестровскому гидроэнергоузлу всё-таки будет заключён.

Так что нынешняя ратификация бассейнового договора по реке Днестр может быть чем-то вроде вынужденной жертвы, возложенной на алтарь больших гидроэнергетических планов официального Киева. В конце концов, ратифицировать – ещё не значит выполнить, что соседнее государство демонстрировало уже не раз. Например, игнорируя предписания Рамсарской конвенции (о водно-болотных угодьях), конвенции Экспо (по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте) или Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр при строительстве и эксплуатации Новоднестровской ГАЭС.

“Трудности перевода”

И всё-таки в экологических сообществах двух стран надеются на лучшее и уже размышляют о первоочередных мерах, которые должны последовать после того, как все бюрократические процедуры будут исполнены, и Договор о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр вступит в силу.

У президента Украины Петра Порошенко есть 15 дней на то, чтобы подписать ратифицированный документ. В течение двух месяцев после его публикации Молдова и Украина должны создать так называемую Днестровскую бассейновую комиссию и назначить её сопредседателей и членов.

В компетенцию комиссии входит мониторинг состояния водных и других природных ресурсов и экосистем бассейна Днестра, рассмотрение эффективности принятых мер на национальном и межгосударственном уровне, организация разработки совместных или согласованных планов управления бассейном реки Днестр, планов действий и проектов по использованию, восстановлению и охране водных и других природных ресурсов, включая меры по привлечению финансовых средств; установление принципов распределения водных ресурсов бассейна Днестра между сторонами, организация обмена текущей и оперативной информацией, урегулирование спорных вопросов, участие в осуществлении оценки воздействия на окружающую среду и ещё целый ряд других полномочий.

“Дальнейшая жизнь тоже будет непростой. Бассейновый договор сам по себе не запрещает чего-либо. Но он создаёт платформу и механизм цивилизованных обсуждений и согласований, когда в процесс будут вовлечены специалисты. Надеюсь, что в обеих странах интересы евроинтеграции и европейские подходы будут преобладать и сотрудничество станет поступательным”, - говорит Илья Тромбицкий.

Правда, первые трудности могут возникнуть ещё на этапе создания Днестровской бассейновой комиссии. Из-за коалиционных разборок в Республике Молдова и исхода либералов, министерство окружающей среды РМ сейчас обезглавлено и работает в автономном режиме. То есть делегировать в бассейновую комиссию и её руководящий состав молдавской стороне сейчас практически некого. А впереди, согласно планам наших властей, – радикальная реформа государственного аппарата и сокращение количества министерств и ведомств. В число ликвидируемых структур попадёт и министерство экологии – его объединят с минсельхозом. При этом в укрупнённом министерстве не будет заместителя министра, который бы отвечал за окружающую среду.

А это значит, что, скорее всего, в текущем, 2017-м году, Днестровская бассейновая комиссия может и не заработать. Под вопросом её функциональность и в первой половине 2018 г. – официальному Кишинёву, занятому сначала перекраиванием госаппарата, а потом и подготовкой к парламентским выборам (некоторые эксперты не исключают, что они могут быть досрочным и состоятся весной 2018 г.), вряд ли будет до бассейновой комиссии и проблем экологии. Что вполне устраивает официальный Киев, всегда в ходе переговоров уклонявшийся от принятия конкретных обязательств, особенно в экологических вопросах.

Илья Тромбицкий надеется, что бассейновая комиссия в ближайшее время всё-таки заработает, и после её создания Молдова и Украина разработают и утвердят планы управления бассейном реки Днестр, где каждая из сторон возьмёт на себя конкретные экологические обязательства. В конце концов, близится начало среднего проекта Глобального экологического фонда по Днестру, в рамках которого Украина и Молдова могут получить средства для функционирования комиссии и на улучшение экологической ситуации. А международные средства, как правило, идут туда, где наблюдается прогресс. Официальный Кишинёв любит деньги доноров. Это может его стимулировать в данном вопросе. Главное - чтобы в предстоящей кадровой чехарде в Днестровскую бассейновую комиссию не попали случайные и некомпетентные люди.