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Происшествия
Украина арестовала молдавское судно за перевозку моряков в Крым
10.06.2017

Украинские пограничники в Одесской области задержали судно "Bospor" под молдавским флагом. Плавательное средство использовалось для незаконной «переброски» моряков на Крымский полуостров.

Как сообщили в Пограничной службе Украины, в течение 2015–2017 годов организованная преступная группа нелегально переплавляла моряков через закрытые пункты на территорию Крыма. 

За указанный период времени подозреваемые доставили через границу около ста жителей Одесской и Херсонской областей.

Предварительная стоимость арестованного судна составляет около 44,5 миллиона гривен (1,7 миллиона долларов).


 
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