Происшествия Украина арестовала молдавское судно за перевозку моряков в Крым Украинские пограничники в Одесской области задержали судно "Bospor" под молдавским флагом. Плавательное средство использовалось для незаконной «переброски» моряков на Крымский полуостров. Как сообщили в Пограничной службе Украины, в течение 2015–2017 годов организованная преступная группа нелегально переплавляла моряков через закрытые пункты на территорию Крыма. За указанный период времени подозреваемые доставили через границу около ста жителей Одесской и Херсонской областей. Предварительная стоимость арестованного судна составляет около 44,5 миллиона гривен (1,7 миллиона долларов).

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