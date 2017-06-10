Украина арестовала молдавское судно за перевозку моряков в Крым

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Происшествия
Украинские пограничники в Одесской области задержали судно "Bospor" под молдавским флагом. Плавательное средство использовалось для незаконной «переброски» моряков на Крымский полуостров.
Как сообщили в Пограничной службе Украины, в течение 2015–2017 годов организованная преступная группа нелегально переплавляла моряков через закрытые пункты на территорию Крыма.
За указанный период времени подозреваемые доставили через границу около ста жителей Одесской и Херсонской областей.
Предварительная стоимость арестованного судна составляет около 44,5 миллиона гривен (1,7 миллиона долларов).
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