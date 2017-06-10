Гречаный: Разорвать отношения между Молдовой и Россией не получится

Об этом председатель ПСРМ Зинаида Гречаный заявила на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает Actualitati.md

В ходе встречи, стороны обсудили актуальную повестку межпартийного взаимодействия, возможность реализации совместных проектов, а также дальнейшее развитие отношений между государствами. По итогам переговоров лидеры партий подписали межпартийный протокол о сотрудничестве.

Приветствуя молдавского коллегу, Медведев отметил, что переговоры представителей двух партий проходит впервые.

"Были разные встречи, в разных форматах, в тот период, когда вы занимали другие должности. Знаю, что вы разговаривали с моими коллегами, вкладывались в межпартийные связи между нашими партиями", - цитирует слова премьера РФ Sputnik.

Кроме этого, Медведев подчеркнул, что контакты между Молдовой и Россией продолжаются на всех уровнях, в том числе и на уровне партий.

"Межпартийные отношения хорошие, и мне бы хотелось, чтобы эти отношения конвертировались в более современные дружественные связи между нашими странами, потому что, совершенно очевидно, межгосударственные отношения по очень многим параметрам отстают от межпартийных отношений", — заявил глава кабмина России.

Зинаида Гречаный, в свою очередь, поблагодарила российского премьер-министра за теплый прием и напомнила, что ПСРМ всегда выступала и выступает за стратегическое партнерство с Россией.

"Это не пустые слова, мы идем по этому пути целенаправленно. Дружеские отношения с Россией развивались на протяжении веков, и у желающих их разорвать ничего не получится", — подчеркнула она.

Actualitati.md напоминает, что сегодня, 8 июня, Партия социалистов Республики Молдова и "Единая Россия" подписали соглашение о межпартийном сотрудничестве. Документ был заключен по итогам встречи премьер-министра РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с председателем Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаидой Гречаный.