Дину Плынгэу: Воскресный протест станет отрицательной оценкой, выставленной гражданами правящей власти

В интервью порталу ТРИБУНА член партии «Платформа Достоинство и Правда» (ППДП) Дину Плынгэу рассказал о разнообразных аспектах акции протеста, запланированной на воскресенье 11 июня.

Т.: Г-н Плынгэу, каковы Ваши ожидания от воскресного протеста?

Д.П.: Воскресный протест станет отрицательной оценкой, выставленной гражданами правящей власти, и опровергнет заявления о наличии политического консенсуса в связи с изменением избирательной системы, в преддверии обнародования позиции Венецианской комиссии по этому вопросу. Вместе с тем, протест несет информативный характер, при том, что из-за манипуляций в СМИ, не все граждане понимают, насколько опасны предлагаемые Плахотнюком и Додоном избирательные системы.

T.: Сколько людей, по Вашему мнению, примут участие в этой акции протеста?

Д.П.: Как показал наш опыт, количество участников протестов зависит не только от желания граждан присоединиться, но и от диверсионных мер, предпринятых правящей властью. Уверен, что в воскресенье будет достаточное количество людей, чтобы их голоса были услышаны, и чтобы было оказано влияние на ряд процессов в будущем.

T.: Требования будут касаться лишь изменения избирательной системы?

Д.П.: Воскресный протест проводится с одной целью: помешать Плахотнюку и Додону поделить между собой страну при помощи избирательной системы. Недопущение изменения избирательной системы может повлечь за собой смену власти и искоренение коррупции. Не напрасно же эксперты Венецианской комиссии утверждают, что предложение Плахотнюка и Додона поощрит расцвет политической коррупции в стране. Более того, смена избирательной системы является единственной возможностью для Плахотнюка сохранить контроль над страной.

T.: Как Вы думаете, насколько расположена власть выполнить требования протестующих?

Д.П.: Они до последнего будут пытаться изменить избирательную систему и ничего не заставит их уступить, потому что для них это означало бы потерять власть в 2018, и потом лишиться и свободы. Их можно остановить лишь общими усилиями граждан, оппозиции и партнеров по развитию.

T.: Есть ли у Вас запасной план на случай, если власть проигнорирует протест, и поступит по своему усмотрению?

Д.П.: Наш предыдущий опыт научил нас думать на долгосрочную перспективу. Пока у нас есть силы, и смелые люди, у нас есть план «Б», «В» и «Г». Мы не можем бросить страну на произвол судьбы. Мы и впредь будем их головной болью, как было и до сих пор.

Т.: Вообще, как Вы можете объяснить тот факт, что на акции протеста приходит все меньше людей?

Д.П.: Ваш вопрос, скорее всего, связан с тем, что на последний протест, организованный гражданским обществом, пришло небольшое количество людей. Вы правы, но тут свою роль сыграли несколько факторов. Во-первых, на протестах, организованных ППДП в 2015-2016 гг., люди знали, почему они выходят на улицы. Тогда все было просто – нас обокрали. Сейчас люди не особо понимают, чем для них чревато изменение избирательной системы. Еще одним фактором являются президентские выборы 2016 года, которые раскололи общество, с трудом объединившееся за предыдущие два года. Свою роль сыграл и тот факт, что многие граждане с активной позицией покинули страну. Нельзя не учитывать также массивные манипуляции и попытки дискредитировать протестное движение и лидеров оппозиции, а все это повлияло на людей, которые не очень хорошо проинформированы. Радует лишь то, что наемники власти некомпетентны, а люди все более сведущи в делах политических.

T.: Какие факторы, по-вашему, могли бы реанимировать протестное движение, вернув ему масштаб 2015 года?

Д.П.: Скоро узнаем. В 2015-2016 гг. мы с коллегами по партии очень много работали. Мы ежедневно разъезжали по городам и селам страны, чтобы проинформировать людей. В будущем нам предстоит еще больше сделать. Здесь очень важна позиция партнеров по развитию, которые выделяют деньги Республике Молдова. Если власть пренебрежет заключением Венецианской комиссии, ЕС будет вынужден заморозить финансирование нашей страны, что приведет к дефолту, а долгов у нас и так предостаточно. Если мы ничего не предпримем, через 2-3 года мы окажемся в беспрецедентной кризисной ситуации, и наша экономика провалится. Мы либо сейчас выходим на улицы и пытаемся что-то изменить, либо выйдем на улицы через 2-3 года, когда уже все будет потеряно.

Т.: Можете ли Вы спрогнозировать политические события в Молдове на краткосрочную и среднесрочную перспективу?

Д.П.: В Молдове сложно прогнозировать политические события, потому что все может измениться за ночь. Могу сделать прогноз на долгосрочную перспективу: рано или поздно, Плахотнюк и его команда окажутся в тюрьме. Это зависит только от нас.

Андриана Кептине