Как в Молдове можно выявить и нейтрализовать троллей?

Заметно, что с некоторых пор в молдавском онлайн пространстве выстраивается опасная тенденция – тролли вытесняют традиционных лидеров общественного мнения, вводят людей в заблуждение и задают этому мнению направление, путем распространения ложной и предвзятой информации. Можно предположить, что если в ближайшем будущем не будут предприняты срочные меры, тогда Молдова очень быстро рискует оказаться под колпаком троллинга. А, как известно, самой большой опасностью для демократии является манипуляция общественным мнением.

Где можно найти троллей? Везде, где есть возможность умело направить разговор в нужное русло, оскорбляя и провоцируя участников, переходя на личности, находя и подчеркивая противоречия или неточности в высказываниях разных людей. Кто стоит за этими троллями? Как правило, это политики, которые заинтересованы в манипуляции обществом и продвижении выгодных им точек зрения. Чем «кормятся» тролли? Их труд оплачивается теми, кто их нанимает, но чаще всего это политики. Как они работают? Существует командный центр, лидер которого напрямую контактирует с заказчиком.

Командный центр разрабатывает контент, который тролли должны распространить, согласовывает его с заказчиком, а потом передает троллям с указанием ресурсов, на которых этот контент следует распространить. Как оцениваются результаты работы тролля? Путем оценки уровня укоренения той или иной идеи в массах, а также при помощи социологических инструментов изучения событий и фактов.

Но самым сложным вопросом является то, как можно выявлять и нейтрализовать троллей у нас в Молдове? Это непростая задача, но не невыполнимая. Необходимо, чтобы все заинтересованные платформы, где обычно эти тролли работают, например, в нашем случае, это порталы медиа, собрали бы своих представителей и приняли принципиальное решение создать общий инструмент по выявлению и нейтрализации троллей, например, общий ресурс www.antitroll.md, на котором ежедневно проводился бы анализ деятельности троллей.

Модератор этого ресурса, роль которого все могли бы выполнять по очереди, объявлял бы тему, над которой «трудились» тролли в тот или иной день, а все остальные опубликовывали бы их никнеймы и IP-адреса. Так все бы узнали, кто является заказчиком того или иного троллинга, и кто скрывается за этими никнеймами, соответственно поняв цели заказчика и изобличив тролля.

Уверен, что если так поступить, активность троллей в Молдове существенно снизится или явление исчезнет вовсе. Так мы бы смогли очистить информационное пространство от этих мерзких тварей, которые готовы на все ради достижения своих целей или ради небольшого заработка.

Думитру Спэтару