Замена Киртоаке: В понедельник предпримут очередную попытку провести заседание МСК

Муниципальные советники Кишинева намерены наделить правом подписи финансовых документов другого человека вместо находящегося под домашним арестом Дорина Киртоакэ. Местные избранники намерены обсудить этот вопрос в понедельник, 12 июня, на заседании МСК.

Согласно сообщению для прессы примэрии также муниципальные советники рассчитывают назначить временно исполняющего обязанности секретаря Муниципального совета вместо Валерия Диденку, который находится под предварительным арестом.

В повестке заседания также числится вопрос о вывозе мусора из столицы, а также о том, как проходит процесс ликвидации последствий природной стихии, произошедшей в Кишиневе 20 и 21 апреля.

Отметим, что три попытки провести заседания Муниципального совета на этой неделе не увенчались успехом из-за отсутствия кворума. Тем временем муниципальный советник ПСРМ Гайк Вартанян отметил, что если Мунсовет не начнет работу, через месяц Кишинев утонет в мусоре.