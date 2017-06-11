«Пророссийскость» молдавских граждан удивила посла США

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Джеймс Петтит недоумевает, почему несмотря на солидную финансовую помощь США и ЕС, молдаване все равно смотрят в сторону России.
Посол Соединенных Штатов Америки в Молдове Джеймс Петтит удивлен тем, что несмотря на финансовую поддержку, выделяемую Молдове США и Европейским союзом, более половины граждан нашей страны являются пророссийскими. Об этом он заявил в рамках передачи на частном телеканале ее ведущему - Анатолию Голя..
Он отметил, что США выделили Молдове более миллиарда долларов на экономическое и демократическое развитие нашего государства. Аналогичную, по его словам, сумму выделил и Европейский союз, в то время как Россия не только не помогала нашей стране, но и наказывала ее, вводя эмбарго.
- Вот почему нас удивляет, что, согласно всем опросам, более половины молдавского населения - пророссийское. Как это можно объяснить? Нам очень сложно это понять, - сказал Петтит.
Вместе с тем дипломат предположил, что симпатия молдаван к России вызвана разочарованием граждан проевропейскими политиками, находящимися у власти в Молдове, а не Европейским союзом или США.
- Они недовольны правительством. Это тонкости, которые не имеют прямой связи с геополитикой, - заявил посол.
Заявление посла на своей странице в социальной сети прокомментировал экс-вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Валерий Осталеп.
- Или посол нас обманывает, или он ничего не понимает про Молдову. Боюсь, что не обманывает, - написал он.
Ранее категорический протест ЛГБТ-маршу в Кишиневе послу США выразил Игорь Додон.
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