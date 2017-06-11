11 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
«Пророссийскость» молдавских граждан удивила посла США
11.06.2017

Джеймс Петтит недоумевает, почему несмотря на солидную финансовую помощь США и ЕС, молдаване все равно смотрят в сторону России.

Посол Соединенных Штатов Америки в Молдове Джеймс Петтит удивлен тем, что несмотря на финансовую поддержку, выделяемую Молдове США и Европейским союзом, более половины граждан нашей страны являются пророссийскими. Об этом он заявил в рамках передачи на частном телеканале ее ведущему - Анатолию Голя..

Он отметил, что США выделили Молдове более миллиарда долларов на экономическое и демократическое развитие нашего государства. Аналогичную, по его словам, сумму выделил и Европейский союз, в то время как Россия не только не помогала нашей стране, но и наказывала ее, вводя эмбарго.

- Вот почему нас удивляет, что, согласно всем опросам, более половины молдавского населения - пророссийское. Как это можно объяснить? Нам очень сложно это понять, - сказал Петтит.

Вместе с тем дипломат предположил, что симпатия молдаван к России вызвана разочарованием граждан проевропейскими политиками, находящимися у власти в Молдове, а не Европейским союзом или США.

- Они недовольны правительством. Это тонкости, которые не имеют прямой связи с геополитикой, - заявил посол.

Заявление посла на своей странице в социальной сети прокомментировал экс-вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Валерий Осталеп.

- Или посол нас обманывает, или он ничего не понимает про Молдову. Боюсь, что не обманывает, - написал он.

Ранее категорический протест ЛГБТ-маршу в Кишиневе послу США выразил Игорь Додон.


 
Количество просмотров:
50
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.