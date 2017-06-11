Kroll-2 взорвёт молдавскую политику?

Николай АНДРЕЕВ

За всеми разговорами об изменениях избирательной системы, проведении гей-парадов и посадок второстепенных фигур граждане постепенно забывают о самом главном – нынешний политический класс замешан в краже века.

Только арест замешанных в банковских хищениях политиков положит началу реальному обновлению молдавского политического класса.

И ключевой вопрос таков: сможет ли Kroll-2 подорвать нынешний олигархический режим? Будет ли Kroll-2 бомбой, или яркой, но бесполезной вспышкой?

Нынешняя власть, которая контролирует парламентское большинство, правительство, судебную систему и прокуратуру, будет всеми силами сопротивляться расследованию аферы века. Чем она успешно и занималась до сих пор.

Поэтому определяющими будут два момента: как поведёт себя народно избранный президент Игорь Додон, который в 2014 возглавлял оппозиционную партию, и как поведёт себя народ. То есть насколько требовательны, настойчивы и категоричны будут простые, обворованные и обманутые граждане…

На первом заседании обновлённого состава Совета Безопасности, из которого были исключены доверенные лица экс-президента Тимофти, (который ЗНАЛ об афере, но ничего не предпринял) Додон обозначил приоритеты и поставил соответствующие задачи.

Тезис №1: Victoriabank замешан!

Согласно выводам президента, который тщательно изучил всю официальную переписку с 2011 по 2016 год, кроме трех общеизвестных банков, из которых в 2014 выкачивалась наличка, чтобы получить доступ к гос. резервам, Victoriabank, также замешан в афере века.

Банк, который так или иначе связан с председателем ДПМ Владом Плахотнюком.

Так как именно на счета Victoriabank были переведены огромные суммы накануне аферы из впоследствии обанкротившегося и ликвидированного БЕМа.

Только если Додону удастся добиться публичного опубликования рапорта Kroll-2 без редактуры Канду, Филипа или Плахотнюка, Kroll-2 станет бомбой, которой подорвёт устои нынешнего олигархического режима.

Если кто-то из плахотнюковцев получит доступ к рапорту раньше Додона, чтобы чуть-чуть подрихтовать и отцензурить отчёт, то народ уже никогда и ничего не узнает.

В открытую заговорив на официальном уровне о причастности Victoriabank к краже века, Додон в открытую бросил вызов Плахотнюку. Сомнений не осталось – никаких тайных договоренностей между Додоном и Плахотнюком нет! Все должны стать на сторону президента. Который сейчас ещё достаточно уязвим перед карательной машиной Плахотнюка, и который именно сейчас нуждается в поддержке всего молдавского народа. Свой личный «рубикон» Додон переплыл. Нужно ждать репрессий.

Полгода на возврат денег, уплывших заграницу

Согласно какому-то дурацкому положению, у молдавских властей есть всего лишь 6 месяцев на то, чтобы вернуть украденные из страны деньги, которые были перечислены на заграничные счета. В ноябре 2017 срок давности истекает, и украденный миллиард вернуть не удастся.

Вспоминаем, что говорили Гофман, Платон, а также эксперты банковского и финансового права: задолго до 2014 года, когда произошла сама афера, всё молдавское законодательство было переиначено таким образом, чтобы координирующей аферу века группировке после банкротства БЕМа открылся доступ к государственным валютным резервам.

Это и законопроекты парламента, которые принимались в оптовых масштабах бывшими членами бывшего АИЕ, это и пакеты законов принятые под ответственность правительства Лянкэ перед парламентом. Отсюда вытекает второй архиважный момент.

Тезис №2: Kroll-2 должен быть опубликован до начала осени

Иначе это будет ни глубинная бомба, а ещё одна свето-шумовая граната, с помощью которой нынешняя власть привлечёт к себе внимание людей и с помощью которой расправится с представителями анти-олигархических сил.

Понятно, почему Додон раньше времени, в условиях подконтрольной Координатору Прокуратуры и Судебной Системы, пошёл на обострение с Плахотнюком.

Времени осталось в обрез.