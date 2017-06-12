Роль президента Додона для России и последствия для европейской интеграции, OP-ED

Дионис Ченуша

Молдо-российские отношения, как и внешняя политика Молдовы, непрерывно развиваются в условиях двух направлений. С одной стороны, возглавляемые Демократической партией правительство и парламент подтверждают свою приверженность европейской повестке дня. С другой стороны, президент Игорь Додон и Партия социалистов настаивают на интеграции в Евразийский экономический союз и, соответственно, на отказе от Соглашения об ассоциации с ЕС. В то же время, на декларативном уровне обе политические силы – демократы и социалисты – подчёркивают, что Молдова нуждается в хороших отношениях как с Западом, так и с Востоком, и выступают за проведение „гибкой геополитики”.

В реальности, власти и социалистическая оппозиция нагнетают противостояние в отношениях с Евросоюзом и Россией. Так, недавно демократы прибегли к выдворению пяти российских дипломатов на основании расплывчато сформулированных мотивов. На первый взгляд, решение о высылке российских дипломатов было вызвано их поведением, их близостью к тираспольской администрации или их практиками шпионажа. Применение санкций к российским дипломатам вписывается в длинный ряд жестов, направленных против России: отказ во въезде в страну российским журналистам и экспертам, считающимся агентами российской информационной войны, рекомендация молдавским чиновникам не посещать Россию, якобы наличие российского следа в сомнительном покушении на убийство Владимира Плахотнюка. По причине ограниченности своих полномочий, президент Додон пока сумел лишь озвучить обвинения в адрес Запада (США и ЕС) в том, что он, якобы, посоветовал проевропейским властям выслать российских дипломатов.

Эти сцены показывают активную форму того, как внешняя политика используется для достижения внутриполитических целей. Демократы стремятся укрепить свой имидж проевропейской партии, которая борется с российским влиянием, вновь вышедшим на первый план благодаря президентству Игоря Додона. Тем временем президент, совместно с социалистами, конвертирует сближение с Москвой и Путиным в политический капитал, крайне необходимый для расширения своей монополии на пророссийском фланге электората. Без этих геополитических „примесей” ДПМ не сможет выжить в политическом плане и обеспечить себе незаменимую роль в любой будущей проевропейской правящей коалиции, а социалисты не могут повысить свои шансы стать доминирующим элементом во власти в 2018 году.

Додон и связи с Путиным

Темп, в котором президент Додон реализует свою пророссийскую программу, вызывает удивление у общественности страны и у западных партнёров. Так, всего за 6 месяцев, Додон встретился с Владимиром Путиным уже пять раз, эти встречи широко освещались в отечественных и международных СМИ. (См. таблицу ниже)

Встречи Додон–Путин в 2017 году, с начала президентского срока Игоря Додона

Дата, место Цель/Основные темы 17 января, Москва Первый официальный визит в Москву молдавского президента, обсуждались восстановление торговых отношений и ситуация с мигрантами, объявлено об инициировании Президентурой переговоров с целью подписания меморандума о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. 17 марта, Москва Второй официальный визит. Возвращение экономических операторов на российский рынок и амнистия для молдавских мигрантов доминировали в повестке дня , следующим по значимости был запрос Президентуры о получении статуса страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. 14 апреля, Бишкек Встреча Додон–Путин в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета и предварительное согласие удовлетворить запрос молдавской стороны о получении статуса страны-наблюдателя. Окончательное решение будет принято в октябре 2017 года. 9 мая, Москва Участие президента Додон в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию 72-летия победы Советского Союза во Второй мировой войне. Президент Молдовы был единственным иностранным лидером, который сопровождал Владимира Путина. 2 июня, Санкт-Петербург Встреча Путин–Додон в рамках Экономического форума в Санкт-Петербурге . Президент Додон жёстко отреагировал на решение Министерства иностранных дел и европейской интеграции выдворить 5 российских дипломатов. В то же время, Путин пошутил по поводу вмешательства России в выборы в других странах, упомянув о предвыборной кампании Игоря Додона, в которой лидер социалистов пользовался расположением российских телеканалов, Русской православной церкови и т.д.

Хотя в Молдове президент обладает незначительными полномочиями, Москва помогает Игорю Додону создать впечатление того, что его президентство наголову превосходит все предыдущие, благодаря наличию прямого доступа к диалогу с Владимиром Путиным. В реальности успехи Додона в отношениях с Россией пропорциональны степени его подстраивания к российским интересам в Молдове. Кроме того, решения об амнистии мигрантов или возвращении некоторых молдавских экспортёров на рынок России сильно политизированы и зависят от доброй воли российских политических лидеров. Президент Додон сообщает об этом каждый раз, когда подчёркивает личный вклад российского президента (Presedinte.md, июнь 2017 г.). Таким образом, вместо окончательного отказа от политизированных и, соответственно, переменчивых решений в отношениях с Москвой, президент Молдовы их „реанимирует”, восстанавливая многомерную зависимость от России (экспорт, мигранты).

Любое новое взаимодействие с Путиным увеличивает зависимость Игоря Додона от должностных лиц в Москве, фактически заставляя его планировать свои последующие шаги на основе „красных линий”, которые Россия очертила для стран СНГ и для Запада в Восточной Европе. Встречи с лидером либералов Венгрии Виктором Орбаном, положительная оценка сомнительного турецкого референдума в поддержку Эрдогана, критические высказывания в адрес Бухареста и неудачные заявления в адрес Украины по поводу приднестровского конфликта указывают на явное слияние повестки дня президента Додона с целями России в Молдове и регионе.

Возможные сценарии Москвы

Хронические недостатки проевропейских правительств, находившихся у власти до сих пор, а также их воздействие на популярность европейской интеграции, убедили Россию в том, что в Молдове максимальные результаты могут быть достигнуты при минимальном вмешательстве с её стороны. Ведь политическая коррупция, в сочетании с теневыми интересами и сильной поляризацией общества, создаёт благоприятные условия для успешной работы российской пропаганды, которая также способствует росту влияния новых пророссийских сил во главе с Партией социалистов. „Раскрепощение” гагаузской автономии (референдум 2014 года) и наличие приднестровского фактора – таковы ещё две переменные, позволяющие России в любое время вмешиваться в ситуацию Молдове.

Парламентские выборы 2018 года имеют решающее значение для геополитического будущего Молдовы. Их результатом могут стать подконтрольное социалистам большинство или хрупкая коалиция проевропейских сил (ПДС, Платформа DA). Кроме того, очень вероятно и начало очередного цикла политических кризисов и досрочных выборов, вызванного конфликтом с президентом (согласно Конституции, на нём лежит ответственность за назначение премьера после консультаций с парламентскими фракциями), либо ставшего результатом тупика при создании коалиции между ПДС и, возможно, Платформой DA – с одной стороны, и ДПМ – с другой. Продвигаемый Демпартией переход к смешанной избирательной системе способствует ещё большей неопределённости относительно периода после 2018 года.

Основные сценарии России в отношении Молдовы вытекают из высоких шансов социалистов взять власть после 2018 года:

Оптимистический сценарий означал бы, что Молдова, возглавляемая президентом Игорем Додоном и ПСРМ в парламенте и правительстве, отказывается от нынешнего Соглашения об ассоциации / УВЗСТ и вступает в Евразийский экономический союз, следуя примеру Армении (IPN, декабрь 2015 г.). Которая, хотя и входит в Евразийский союз, провела переговоры и парафировала Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнёрстве с ЕС (21 марта 2017 г.) – документ, который не был раскритикован Россией и обеспечивает выгоды в торговой сфере как для Евросоюза, так и для Армении.

Умеренный сценарий означал бы менее радикальные изменения в отношениях между Молдовой и ЕС. Президент Додон и социалисты углубляют отношения с Евразийским союзом, но отказываются от идеи расторгнуть Соглашение об ассоциации и УВЗСТ из-за значительного политического давления (массовые протесты, вдохновлённые Евромайданом против Януковича 2013–2014 годов). Кроме того, социалисты понимают, что разрыв Соглашения требует времени, а ускореннное развития событий было бы равнозначно экономическому самоубийству (CEPS, февраль 2017 г.).

Негативный сценарий означал бы не что иное, как повторение Игорем Додоном действий Владимира Воронина, который, хотя и согласовал Меморандум Козака с российской стороной в 2003 году, отказался его подписывать. Москва расценила этот жест как измену и ввела первое эмбарго на молдавские вина, а впоследствии постепенно ужесточала своё отношение к Молдове в различных областях (торговля, энергетика, миграция и т.д.). Этот сценарий подтвердил бы предположения о непоследовательности и неискренности обещаний Игоря Додона отменить Соглашение об ассоциации. В сфере торговли Молдова свела к минимуму зависимость от российского рынка и, соответственно, от ограничительной торговой политики России, молдавский экспорт сместился в сторону более предсказуемых и стабильных рынков. Наиболее уязвимым сектором является энергетический, где обновлённый контракт с Россией на поставки природного газа истекает в 2019 году, исторические долги за газ должны превысить 7 миллиардов долларов, 70% электроэнергии по-прежнему импортируется из приднестровского региона, Газпром сохраняет своё доминирующее положение на рынке, благодаря государственному предприятию Moldova Gaz, а взаимоподключение энергосистем с Румынией затягивается (газ – в 2019 году, электроэнергия – в 2021–2023 годах). Помимо „энергетического эмбарго”, Россия может сделать своей мишенью молдавских мигрантов или дестабилизировать гагаузскую автономию и приднестровский регион.

Каков ущерб для европейской интеграции?

Движение на Восток президента Додона (IPN, март 2017 г.) не наносит практически никакого ущерба европейской интеграции, поскольку в нём отсутствует нормативно-правовой компонент, который в настоящее время подконтролен властям страны, ориентирующимся на Евросоюз. Ни меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом, ни статус страны-члена Евразийского союза не способны помешать европейской повестке дня, которая напрямую зависит от результатов работы тандема правительство-парламент (IPN, апрель 2017 г.).

Тем не менее, социалисты активнейшим образом делают упор на отношения с Россией и на евразийскую интеграцию, пытаясь привить обществу иммунитет против идеи о том, что Молдова окажется в проигрыше, если будет вместе с Евразийским союзом. Чем больше вырастет толерантность к евразийскому выбору, тем более лёгким окажется возможный отказ от Соглашения об ассоциации с ЕС, если социалисты придут к власти по итогам выборов 2018 года. Ведь президент Додон и социалисты хотят любой ценой избежать повторения в Кишинёве Евромайдана, подобного тому, что был спровоцирован в 2013 году Януковичем, отложившим парафирование Соглашения об ассоциации ЕС–Украина.

Вместо заключения...

Хотя президент Додон и выступает за хорошие отношения с Западом и Востоком, чрезмерное сближение с Россией и возможная интеграция в Евразийский таможенный союз позволят поддерживать хорошие отношения с Западом лишь в тех пределах, что будут установлены Россией. Небольшая страна типа Молдовы должна быть в хороших отношениях со всеми внешними партнёрами, но никогда – в ущерб собственным суверенитету, безопасности и устойчивому развитию. Негативный опыт отношений с Россией экс-президента Владимира Воронина, имевший место после его отказа подписать Меморандум Козака (2003), служит лучшим доказательством того, что нахождение на орбите Москвы всегда несёт в себе непредсказуемые риски.

До выборов 2018 года и, соответственно, до политического усиления социалистов, основные препятствия на пути европейской интеграции заключены в действиях властей, которые продолжают фокусироваться на своих узких и преходящих политических интересах. Потому инициатива властей о перекройке избирательной системы в свою пользу и зашла столь далеко, поставив под угрозу получение европейской помощи и нанеся очередной удар по имиджу Евросоюза. Посредством таких шагов власти, наряду с социалистами и президентом Додоном, лишь помогают России в достижении её целей в Молдове.