Три сценария России в отношении европейской интеграции Молдовы, мнение

Парламентские выборы 2018 года имеют решающее значение для геополитического будущего Молдовы, пишет политолог Дионис Ченушэ в аналитической статье для IPN.

По мнению политолога, результатом выборов могут оказаться подконтрольное социалистам большинство или хрупкая коалиция проевропейских сил (ПДС, Платформа DA, с или без ДПМ), либо очередной цикл политических кризисов и досрочных выборов. По его мнению, продвигаемый Демпартией переход к смешанной избирательной системе способствует ещё большей неопределённости относительно периода после 2018 года.

Дионис Ченушэ выделяет три основных сценария, в соответствии с которыми будут развиваться отношения Молдовы с ЕС и, соответственно, с Россией. Они вытекают из высоких шансов социалистов взять власть в 2018 году.

Согласно оптимистическому для России сценарию, Молдова, возглавляемая президентом Игорем Додоном и ПСРМ в парламенте и правительстве, откажется от нынешнего Соглашения об ассоциации / УВЗСТ и вступит в Евразийский экономический союз. Этот сценарий предусматривает, что Молдова может последовать примеру Армении, которая, хотя и входит в Евразийский союз, провела переговоры и парафировала Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнёрстве с ЕС.

Умеренный сценарий означал бы менее радикальные перемены в отношениях между Молдовой и ЕС. Президент Додон и социалисты углубят отношения с Евразийским союзом, но откажутся от идеи быстро расторгнуть Соглашение об ассоциации и УВЗСТ. Эта предосторожность будет вызвана политическим давлением, таким как массовые протесты, вдохновлённые Евромайданом против Януковича в 2013–2014 годах.

Третий сценарий наиболее негативен для России, он будет означать повторение Игорем Додоном действий Владимира Воронина, который в 2003 году отказался подписывать Меморандум Козака. В таком случае, последуют новые санкции со стороны России.

Политолог считает, что к настоящему времени Молдова свела к минимуму зависимость от российского рынка и, соответственно, от ограничительной торговой политики России, молдавский экспорт сместился в сторону более предсказуемых и стабильных рынков.

Наиболее уязвимым сектором является энергетический, считает Дионис Ченушэ. Он перечисляет существующие в этом секторе проблемы, такие как исторические долги за газ, размер которых превысит 7 миллиардов долларов, доминирующее положение Газпрома, а также медленное взаимоподключение энергосистем с Румынией.

Помимо „энергетического эмбарго”, Россия может сделать своей мишенью молдавских мигрантов или дестабилизировать гагаузскую автономию и приднестровский регион.

Политолог вновь подчёркивает, что посредством своих действий, таких как изменение избирательной системы, власти, наряду с социалистами и президентом Додоном, лишь помогают России в достижении её целей в Молдове.