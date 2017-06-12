Окружить, сломать, зачистить. Пошаговая инструкция молдавского «гражданского общества» по уничтожению Приднестровья

Николай Сырбу

Институт эффективной политики в Молдове представил план присоединения Приднестровья к РМ. Его презентация состоялась на круглом столе молдавского «гражданского общества» под характерным названием «Реинтеграция Приднестровья: поощрение и принуждение». В докладе говорится о том, как Молдова должна пошагово уничтожать Приднестровье.

На первый взгляд этот план может показаться очередной «страшилкой», разработанной непримиримыми сторонниками наведения в Приднестровье «конституционного порядка», желающими разобраться с ПМР «силой», коих в Кишиневе после 1992 года меньше не стало. К тому же возглавляет Институт эффективной политики известный русофоб и шовинист Виталий Андриевский, настоящий генератор антиприднестровской истерии. Помимо него, среди соавторов плана – не менее русофобский маргинал Руслан Шевченко, а также известный персонаж молдавской политической кухни Оазу Нантой, последовательно продвигающий радикальные концепции «усмирения» Приднестровья.

Однако при более внимательном анализе легко заметить, что молдавская власть сегодня практически один в один, как по рецепту, следует представленному «гражданским обществом» плану.

Секта «красных линий»

Весь прошлый год официальные лица Молдовы говорили, что разрабатывают некое «видение» процесса урегулирования молдо-приднестровского конфликта. План должен появиться в 2017 году, а к работе над ним, как правило, в Кишиневе привлекают то самое «гражданское общество» – различные неправительственные организации и экспертов, активно осваивающих западные гранты.

Здесь можно вспомнить, как это «гражданское общество» в прошлом году выступило против Берлинского протокола, подписанного Молдовой, призвав власти не исполнять его, так как, по их мнению, это будет равносильно уступкам Приднестровью. Более того, они потребовали у властей не вести какой-либо предметный диалог с ПМР. Молдавский вице-премьер, Георгий Бэлан, подписавший Берлинский протокол с таким видом, будто это был акт о капитуляции, нашёл такие высказывания прекрасным способом умыть руки – почти на полгода он перестал участвовать в диалоге с Приднестровьем, что в итоге привело к застою в переговорном процессе.

И еще один момент – многое из того, о чем написано в упомянутом выше докладе, сегодня уже реализуется правительством Молдовы и даже поддерживается «как будто бы пророссийским» президентом Игорем Додоном. В частности, речь идет о сотрудничестве с Украиной в деле по удушению Приднестровья – как видим, совместный молдо-украинский контроль приднестровской границы уже запущен.

Но обо всем по порядку.

Авторы доклада называют Приднестровье «криминальным анклавом», а самих приднестровцев преступниками, которым присущи «страх, конформизм, лицемерие». Далее они пишут, что жители Приднестровья «должны пройти через процесс «деприднестровизации» (как Германия прошла через денацификацию)», а для этого необходимо принять закон о люстрации. Приднестровцам предлагается заполнить анкету о лояльности, в которой фактически предложено поклясться в верности Молдове.

Кстати, в электронной версии доклада, опубликованной на сайте Института Эффективной политики, абзац о «деприднестровизации» отсутствует. Однако в распоряжении редакции ИА «Новости Приднестровья» находится полная версия доклада, что называется, «без купюр».

При этом авторы доклада, как огня, боятся какого-либо статуса Приднестровья в РМ и пишут, что «вхождение Приднестровья в состав Молдовы в его нынешнем виде — прямая угроза приднестровизации всей Молдовы». Отмечается также, что в этом случае Россия получила бы в своё распоряжение множество возможностей для влияния на Кишинев.

Поэтому молдавское «гражданское общество» считает, что «первоочередной задачей для Молдовы является либо слом позиции администрации ПМР, либо вывод её за рамки переговорного процесса» и постепенный, но быстрый процесс удушения Приднестровья.

Отметим, что сегодня Молдова и Украина, при поддержке Европейского союза пытаются вытеснить ПМР из переговорного процесса, создавая за спиной у Приднестровья новые блокадные режимы. При этом призывы Приднестровья возобновить переговоры и осудить проблему таможенных постов в международном формате «5+2» игнорируются.

Фильтровщики

Разработчики плана считают, что статус ПМР как стороны переговоров «необходимо заменить на статус криминальной структуры» и требовать от неё полной и безоговорочной капитуляции.

Давайте еще раз вспомним, как в прошлом году молдавские «эксперты» призывали не вести диалог ни с какими официальными чиновниками Приднестровья, «поскольку они фактически ведут работу по разрушению молдавского государства». Кроме того, как мы помним, в отношении десятков государственных служащих ПМР в Молдове уже возбуждены уголовные дела с формулировкой «незаконное присвоение властных полномочий».

Согласно плану Андриевского-Нантоя, Молдова может даже частично признать права собственности приднестровцев на личное жильё, но с оговоркой – не более одной квартиры. А вот собственникам приднестровских предприятий предлагается легализация, но с условием «возмещения материального ущерба, понесенного молдавской стороной из-за незаконной приватизации»! Кроме того, авторы проекта готовы даже простить защитников Приднестровья и амнистировать их, но только в том случае, если они не занимали командных должностей.

В целом же всех жителей Приднестровья горстка молдавских мыслителей приговаривает к «дешовинизации», «деимперизации», «декриминализации» и «декоммунизации». Странно, что при этом отсутствует проект создания концентрационных лагерей, хотя, судя по характеру и стилю этого плана, механизмы фильтрации приднестровцев подразумеваются априори.

Показательно, что авторы плана прямо указывают на необходимость Молдове заставить Россию отказаться от поддержки ПМР или на худой конец «максимально снизить российскую активность в этом направлении». Для этого, согласно их логике, нужно обложить Приднестровье со всех сторон и, заручившись поддержкой США, выдавливать отсюда Россию. «Эксперты» предлагают даже отказаться от статуса нейтралитета и начать обсуждение проекта «регионального оборонного союза Польши, Украины, Молдовы и Румынии как части будущей Балтийско-Черноморской дуги», естественно, направленного против России. В этом контексте, очевидно, что власти Молдовы неслучайно проводят регулярные учения НАТО на своей территории, в том числе и в Зоне безопасности.

Удобный момент

Авторы плана подчинения Приднестровья уверены, что в настоящее время внешнеполитическая обстановка благоприятствует его реализации и описывают четыре фактора, которые «работают в пользу Молдовы».

Во-первых, они чувствуют, что в самой Молдове на уровне высшей государственной власти появилась политическая воля для выполнения такого плана. Выражая солидарность, «гражданское общество» рукоплещет решению Конституционного суда РМ, объявившего российских миротворцев оккупантами.

Во-вторых, Украина сегодня готова «по-настоящему помогать Молдове в её борьбе с сепаратизмом», о чём свидетельствует введение совместного контроля на приднестровском участке украино-молдавской границы, пишут политологи из молдавского «гражданского общества».

В-третьих, «взаимоотношения США-РФ и ЕС-РФ стали в этот же период крайне напряженными, причём Москва не готова к дальнейшей эскалации противостояния». Поэтому «Молдове необходимо не упустить благоприятный момент и выйти со своим планом действий, который был бы интересен Вашингтону и Брюсселю именно сейчас», уверены авторы плана.

И, наконец, в-четвертых, одним из благоприятных моментов, работающих в пользу Молдовы, «гражданское общество» называет «хорошие отношения между президентами Молдовы и России».

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Такой вот план, предполагающий не просто принуждение Приднестровья к жизни в составе Молдовы, но и его фактическую зачистку. Пока что он опубликован лишь на официальном сайте Института эффективных политик, но не стоит сомневаться, что он обязательно ляжет на стол руководству Республики Молдова. Авторы плана – Андриевский, Нантой, Шевченко и другие – на протяжении многих лет являются «системными» аналитиками молдавской власти и плотно встроены в работу по подготовке различных концепций подобного толка. И хотя власти РМ на деле уже реализуют некоторые пункты этого плана, важно другое – будь этот документ действительно практическим «руководством к действию», он не был бы опубликован. На деле истинная цель этого труда – показать приднестровцам, какие настроения присутствуют в молдавском экспертном сообществе, посеять панику и намекнуть, что Кишинев хочет действовать с Приднестровьем и «по-плохому». Однако в реальности желание устроить в Приднестровье «концлагерь» остается пока в больной фантазии кучки радикалов.