В Кишиневе прошел протест против намерений изменить избирательную систему

Протесты против намерений изменить избирательную систему прошли перед зданием парламента с участием «Нашей партии», партий «Достоинство и правда» и «Действие и солидарность». Участники акции утвердили резолюцию о недопущении изменения избирательной системы в Молдове, адресованную внешним партнёрам, в том числе Венецианской комиссии, Европейской комиссии и Парламенту ЕС, передаёт IPN. Согласно пресс-релизу Генерального инспектората полиции, в митинге в Кишинёве, который прошёл мирно, приняли участие около 2000 человек, в то время как его организаторы озвучили более крупные цифры. Лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду участвовала в акции виртуально - поощряла ее участников в социальных сетях.

В то время как в Кишинёве проходила акция протеста гражданского общества, в Яловень, Кахуле и Единец проходили митинги, организованные местными представителями гражданского общества и направленные на поддержку смешанной избирательной системы.

Тысячи сторонников «Нашей партии» со всей Молдовы откликнулись на призыв Ренато Усатого

Как передает Ru1.md, в воскресенье, 11 июня в центре столицы прошла многотысячная акция протеста, организованная гражданским обществом. К ней также присоединились более трех тысяч сторонников «Нашей партии». Акция протеста шла под лозунгами «Долой Плахонтюка!», «Молдова!», «Верните миллиард!». Основным требованием участников акции был отзыв законопроекта о переходе к смешанной системе, которая, убеждены граждане, является попыткой олигарха окончательно подчинить себе Молдову.

"«Наша партия» поддерживает все гражданские протесты. Честные выборы – это наша тема. Мы выступаем против изменения избирательной системы", - заявил вице-председатель «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко, напомнивший, что гражданской акции протеста предшествовали «несколько партийных протестов в Комрате и Бельцах. Неделю назад в Кишиневе был протест у офиса Демократической партии.

Между тем в акции протеста участвовали жители всей республики. Несмотря на препятствия чинимые властью, многим из них все же удалось добраться до столицы, чтобы выразить свой протест. «Мы пришли со всех, районов, городов. «Наши активисты» пришли поддержать гражданский протест. Мы требуем отозвать законопроект, который внесли социалисты о смешанной системе. Требуем не менять вообще избирательную систему и в перспективе провести честные, нормальные выборы под международным контролем», — заявил Чубашенко.

Заместитель председателя „Нашей партии” заяявил, что президент Игорь Додон и Влад Плахотнюк пытаются вместе изменить избирательную систему: "Когда мы призывали голосовать за Додона во втором туре выборов, он убеждал нас, что будет бороться против режима Плахотнюка. Он обманул и предал нас. Сегодня Додон обманывает целое государство и предаёт его. Как будет развиваться государство, если его предаёт сам президент? Додон помогает Плахотнюку сохранить его режим".

"Нас не слышат в парламенте"

Эксперт Серджиу Тофилат заявил, что люди вышли на акцию протеста, потому что их голос не слышат в парламенте. „Находящиеся у власти воры, понимая, что у них нет никаких шансов снова попасть в парламент на следующих выборах, хотят изменить правила игры. Они хотят украсть у нас последнее право, которое у нас осталось – право на свободные и демократические выборы. Объединим же наши силы здесь и сейчас, чтобы избавиться от этой диктатуры. Затем уже будет демократическая конкуренция. Независимо от того, каковы наши политические и культурные предпочтения, на каком языке мы говорим, нам угрожает одна и та же опасность. Объединимся же, чтобы от неё избавиться”, - призвал Серджиу Тофилат.

Исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) Игорь Боцан сказал, что люди протестуют не только потому, что их обманывают, но и против того, каким образом были включены в повестку дня проекты по изменению избирательной системе. Он также выразил убеждение в том, что изменение избирательной системы призвано исказить волю народа, а акция протеста и требование об отзыве законопроекта об изменении избирательной системы – абсолютно законны.

Директор Центра правовых ресурсов Владислав Грибинча отметил, что вне зависимости от того, какая партия выступила бы с инициативой об изменении избирательной системы, протестующие в любом случае вышли бы на митинг. „Наверное, последнее, что у нас осталось, право голоса, грозят отнять у меня этим проектом. Мы не можем этого допустить. Этот проект был выдвинут и для того, чтобы отвлечь внимание от произошедшей в стране кражи миллиарда”, - добавил Владислав Грибинча.

„Мы говорим „нет” попытке украсть у нас ту хрупкую демократию, которая пыталась сформироваться на протяжении 25 лет. Имеет место попытка изменить избирательную систему, чтобы прикрыть то, что было совершено за последние годы: отмывание денег через банковскую и судебную системы, кражу миллиарда и попытку легализовать эти деньги. Сейчас имеет место попытка их легализации другими средствами, которой мы оказываем сопротивление”, - заявила председатель Transparency International Moldova Лилия Каращук.

Председатель партии „Платформа Достоинство и правда” Андрей Нэстасе считает, что не избирательные системы должны волновать сегодня власти страны, а те проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются граждане Молдовы, такие как низкие зарплаты, высокие налоги и цены и т.д. „Эта власть превратила нашу страну в анклав коррупции, бедности и унижения. Вместо того, чтобы говорить о достойном существовании, о налогах, о чрезмерных штрафах, о более доступных медицинских услугах, сегодня говорят об избирательной системе. Они хотят превратить нашу страну в страну отчаяния. Они сделали из людского отчаяния государственную политику”, - отметил Андрей Нэстасе.

Организаторы митинга заявили, что они продолжат акции протеста, если власти не отзовут проект, предусматривающий изменение избирательной системы.

Полиция не пускала людей в Кишинев

В этот день полиция блокировала по всей стране передвижение любого автотранспорта, направляющегося в Кишинев, сообщило ИА Омега. Согласно многочисленным сообщениям в соцсетях, под угрозой увольнения или лишения лицензий водители региональных автопредприятий были заранее предупреждены о «нежелательности» выезда автобусов на маршруты в Кишинев. Движение общественного автотранспорта из Криулян и Страшен на Кишинев просто было заблокировано полицией. Подобная ситуация – в большинстве районов.

Другим методом недопущения сбора недовольных в Кишиневе стало централизованное исполнение примарами сел и городов от Демпартии указания по свозу работников примарий, школ и госпредприятий на некие митинги в поддержку власти в региональных городах. Так, из южных районов людей свозили в Кагул, из центральных – в Яловены, из северных – в Единцы. Каждый автобус «в поддержку властей» сопровождается сотрудником полиции.

В то же время в Кишинев были стянуты дополнительные силы полиции. Все структуры МВД были подняты по тревоге. Полицейские «документировали» всех водителей автотранспорта, довезших до Кишинева людей, собравшихся на акцию протеста, сообщает Омега.