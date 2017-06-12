12 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Прокуроры завершили расследование 11 дела о невозвратных кредитах
12.06.2017

11-тое дело о невозвратных кредитах из Banca de Economii отправили в суд. Прокуратура по борьбе с коррупцией закончила уголовное расследование по пяти бывшим членам кредитного комитета финансового учреждения, которые обвиняются в нарушении правил кредитования.

Согласно материалам дела, в период с 2010 по 2011 бывший председатель с четырьмя членами кредитного комитета Banca de Economii предоставил невозвратные кредиты четырем фирмам на сумму 197 миллионов леев.

Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.


 
Количество просмотров:
38
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.