Прокуроры завершили расследование 11 дела о невозвратных кредитах

11-тое дело о невозвратных кредитах из Banca de Economii отправили в суд. Прокуратура по борьбе с коррупцией закончила уголовное расследование по пяти бывшим членам кредитного комитета финансового учреждения, которые обвиняются в нарушении правил кредитования.

Согласно материалам дела, в период с 2010 по 2011 бывший председатель с четырьмя членами кредитного комитета Banca de Economii предоставил невозвратные кредиты четырем фирмам на сумму 197 миллионов леев.

Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.