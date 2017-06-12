Сборная Молдовы сыграла вничью с командой из Грузии

Сборная Молдовы остается без побед в отборочном турнире Чемпионата мира по футболу 2018 года. Накануне подопечные Игоря Добровольского сыграли вничью со сборной Грузии.

Матч проходил на стадионе "Зимбру" и завершился со счетом 2:2, хотя наша сборная вела 2:0 после первого тайма. Молдавские футболисты открыли счет на 15 минуте, когда отличился Раду Гынсарь. Через 20 минут Александр Дедов увеличил преимущество.

Во втором тайме гостям удалось отыграться всего за пять минут.

После шести игр - у сборной Молдовы два очка и по-прежнему последнее место в турнирной таблице.

Следующую встречу наши футболисты проведут 2 сентября. Они сыграют в гостях со сборной Сербии.