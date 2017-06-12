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Экономика
В Молдове готовят штрафы в 25 тысяч леев и выше: кто под них попадет
12.06.2017

 Согласно поправкам в Кодекс о правонарушениях Республики Молдова в стране предлагается штрафовать работодателей и трудящихся за "зарплаты в конвертах".

Изменения подразумевают, что выплата зарплаты или других отчислений без отражения в бухгалтерской отчетности, будет строго наказываться. Так, физическое лицо ждет штраф в размере 20-25 тысяч леев. Что касается юридических лиц, то для них наказание будет еще жестче — штраф от 50 до 75 тысяч леев.

По данным экспертов, масштабы неформальной экономики, то в настоящее время говорят о том, что она составляет 30-40% и даже 70% от экономики страны, или же в среднем 12-14 миллиардов леев. 

 
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