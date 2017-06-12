Унионисты Анна Гуцу и Анатол Шалару объединили усилия

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Политика
Политическая партия «Правые» созвала в минувшую субботу, 10 июня, чрезвычайный съезд. Делегаты приняли к сведению прошение об отставке с поста председателя политформирования Анны Гуцу и выбрали новое руководство.
Исполнительным председателем был избран бывший министр обороны Анатол Шалару, а первым вице-председателем стала Анна Гуцу.
Конгресс внес изменения в устав политформирования и принял решение о переименовании партии «Правые» в «Партию национального единства».
Достигнутая договоренность стала результатом переговоров инициативной группы "ПНЕ" с представителями "Правых". Вышеуказанные решения были приняты во избежание бюрократических задержек и обусловлены необходимостью скорейшего воссоединения унионистского движения в Молдове.
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